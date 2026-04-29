Una pareja asalta con objetos punzantes a un hombre y le roba la mochila en plena madrugada en Palma

Todo empezó como una simple petición de dinero para conseguir droga, pero terminó en un inesperado robo violento con varias armas blancas. La Policía Nacional ha detenido a dos personas por asaltar a un hombre en Palma y amenazarle con pinchos metálicos y un palo afilado.

Los hechos ocurrieron en plena madrugada cuando la víctima se encontraba caminando por la calle Manacor hasta que una mujer desconocida se le acercó para pedirle dinero para sustancias estupefacientes. El hombre se negó tajantemente y entró en un local.

Minutos más tarde, varias personas alertaron al varón de que la misma mujer le acababa de robar la mochila sin que él se diera cuenta. Tras esta advertencia, el individuo salió al exterior e interceptó a la ladrona mientras esta estaba intentando recuperar lo robado de debajo de un vehículo, lugar donde había escondido la mochila.

Al ver tal escena, la víctima intentó sujetar a la mujer, pero ella se defendió y sacó dos pinchos metálicos de sus bolsillos para amedrentarlo. A la disputa se sumó otro varón, que esgrimió un palo afilado y reforzó las amenazas para que el robo se consumara.

Tras el asalto, la víctima avisó rápidamente a la Policía Nacional. Una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano se personó en el lugar con suma celeridad y localizó a los responsables en las inmediaciones de la calle Manacor.

Finalmente, los agentes intervinieron las armas y procedieron a la detención de la pareja por un presunto delito de robo con violencia.