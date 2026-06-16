Paralizan las perforaciones de Red Eléctrica en Alcúdia al realizarse en zonas protegidas en época de nidificación

Un agente de medio ambiente del Govern balear ha paralizado las perforaciones geológicas que está llevando a cabo Red Eléctrica en Alcúdia (Mallorca) para la instalación del cable que conectará Baleares con la Península, ya que las obras se estaban realizando en plena época de nidificación en una finca perteneciente a un espacio protegido del municipio.

Los hechos se han producido en la mañana de este martes tras la alerta de un vecino de la localidad, que ha avistado material de sondeo en una parcela situada dentro del perímetro de la ZEPA, espacio protegido de la Red Natura 2000 según el visor oficial de Xarxa Natura de la Caib.

Tras el aviso, la Asociación por un Nuevo Acuerdo para el Cable de Alcúdia (ANACA) se ha personado en el lugar y ha dado aviso a la Guardia Civil, que ya ha trasladado el caso al SEPRONA.

En concreto, el agente de medioambiente ha constatado que el permiso que obraba en poder de la empresa subcontratada por Red Eléctrica autorizaba actuaciones en zona protegida exclusivamente fuera del período de nidificación, es decir, de agosto a febrero.

Por ello, al estar todavía en plena época de nidificación (de marzo a julio), el agente ha procedido a paralizar de inmediato la actividad y a levantar acta de infracción. Por su parte, la Guardia Civil trasladará su informe al capitán del SEPRONA.

Desde Red Eléctrica han atendido la orden de suspensión temporal de los sondeos que, a su criterio, se ha debido a una «discrepancia interpretativa». Según han argumentado en un comunicado, entendían que podían realizar los trabajos basándose en un informe de una empresa independiente que aseguraba que no existía nidificación de especies.

Alertada por sus propios colaboradores, una técnica de Red Eléctrica se ha personado posteriormente en el lugar, cuando la paralización ya era un hecho consumado, y todos los implicados han tenido que abandonar la finca sin haber podido completar los trabajos.

«¿A nombre de quién está emitida la autorización y quién asume la responsabilidad legal de lo ocurrido hoy?», se pregunta ANACA con gran indignación.

ANACA recuerda que estos sondeos se producen cuando el cable eléctrico (PENBAL-2) no cuenta aún con autorización administrativa definitiva del Consejo de Ministros, y apenas doce días después de que el pleno del Ayuntamiento de Alcúdia aprobara por unanimidad instar al MITECO a no adoptar ninguna decisión definitiva sobre el trazado.

«Lo ocurrido hoy acredita que REE y sus subcontratas han actuado con una autorización insuficiente, en un espacio protegido, en período vedado, y sin que conste contacto acreditado con la propiedad de la finca afectada», indican desde ANACA.

Por último, la entidad ha exigido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que explique con qué título habilitante ha autorizado estos trabajos previos, en qué condiciones y sobre qué parcelas, y anuncia que ejercerá todas las acciones a su alcance para que los responsables rindan cuentas.