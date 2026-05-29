Pánico a las puertas de un colegio de Calviá: un joven de 16 años, pistola en mano, intenta robar el Porsche de una madre

Escena de auténtico caos y tensión este viernes en Bendinat, en el municipio mallorquín de Calvià, después de que un menor de 16 años protagonizara un violento intento de robo junto a varios centros educativos y sembrara el pánico entre padres, alumnos y conductores.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 8:30 horas, coincidiendo con la entrada de los estudiantes al colegio de Bendinat y al instituto cercano. A esa hora, la zona registraba una gran afluencia de vehículos y familias cuando, de manera repentina, un alumno del IES Bendinat abandonó el recinto escolar saltando una de las vallas perimetrales y se dirigió directamente hacia un Porsche negro que se encontraba detenido en las inmediaciones.

Según varios testigos presenciales, el adolescente se acercó rápidamente al vehículo y encañonó a la conductora con una pistola de apariencia totalmente real. La mujer, presa del miedo y completamente paralizada por la situación, fue obligada a salir del coche mientras numerosos padres observaban la escena sin saber cómo reaccionar.

El menor llegó incluso a introducirse en el vehículo con la aparente intención de huir conduciendo el Porsche, provocando momentos de enorme nerviosismo entre las personas que se encontraban en la zona escolar. Algunos alumnos comenzaron a gritar mientras varios conductores detenían sus coches al percatarse de lo que estaba sucediendo.

La situación pudo resolverse en cuestión de segundos gracias a la rápida actuación de un vigilante fuera de servicio y de un agente de la Policía Local de Calvià que se encontraba regulando el tráfico en los accesos al colegio. Ambos reaccionaron inmediatamente al ver el altercado y se abalanzaron sobre el adolescente antes de que consiguiera escapar.

Tras un forcejeo en plena calle, lograron reducir al menor en el suelo ante la mirada atónita de decenas de testigos. Minutos después llegaron varias patrullas policiales para apoyar la intervención y proceder a la detención del joven, que en ese momento se encontraba muy alterado.

Posteriormente, los agentes comprobaron que el arma utilizada era una pistola simulada y no detonadora, aunque su aspecto era prácticamente idéntico al de una pistola real, motivo por el cual el miedo entre los presentes fue absoluto durante los instantes que duró el intento de robo.

La víctima tuvo que ser atendida tras sufrir un fuerte estado de ansiedad por el enorme susto vivido. Mientras tanto, la llegada de numerosos vehículos policiales generó todavía más expectación y preocupación en la zona, donde muchos padres permanecieron durante varios minutos intentando averiguar qué había ocurrido exactamente.

El suceso provocó un enorme revuelo en los alrededores del centro educativo debido a que ocurrió en pleno horario escolar y frente a decenas de familias que dejaban a sus hijos en clase. Muchos testigos aseguraron haber vivido momentos de auténtico pánico al pensar que el arma podía ser real y que la situación terminara de manera mucho más grave.

La Guardia Civil se ha hecho cargo ahora de la investigación para esclarecer todos los detalles del suceso y determinar las circunstancias que llevaron al menor a protagonizar este episodio de máxima tensión en una de las zonas escolares más transitadas de Calvià.