Pánico en un cajero de Palma: un senegalés armado con tijeras amenaza a varios clientes para robarles

Momentos de auténtico terror se vivieron en la mañana del miércoles en una entidad bancaria cuando un senegalés armado con unas tijeras irrumpió en la zona de cajeros automáticos y amenazó brutalmente a varios clientes para intentar arrebatarles el dinero y sus pertenencias. Todo ello, gritando y con las tijeras en la mano.

El suceso ocurrió alrededor de las 10:30 horas, una hora en la que numerosos ciudadanos realizaban tranquilamente sus gestiones bancarias sin imaginar que acabarían atrapados en una escena propia de una película de violencia urbana.

Según fuentes policiales, fue una trabajadora del banco quien, presa del nerviosismo, alertó de inmediato al servicio de emergencias 091 tras observar cómo un individuo intimidaba agresivamente a varias personas utilizando un objeto punzante. El ambiente dentro de la sucursal se volvió de máxima tensión en cuestión de segundos.

Las víctimas, completamente atemorizadas, relataron después que el hombre se acercó sigilosamente por detrás mientras utilizaban el cajero automático. En ese momento, el sospechoso sacó unas tijeras metálicas y comenzó a gritar y amenazarles de forma directa, exigiéndoles que le entregaran el dinero que llevaban encima bajo amenazas de ser «pinchados».

Pero la violencia no terminó ahí. Según el relato policial, una de las víctimas sufrió además un intento de robo aún más agresivo cuando el atacante le agarró con fuerza una cadena de oro que llevaba al cuello, intentando arrancársela violentamente en plena calle. El caos y el miedo se apoderaron rápidamente de la zona bancaria mientras varios testigos observaban la escena sin poder creer lo que estaba ocurriendo.

La rápida intervención de varias patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional evitó que la situación terminara fatal. Los agentes acudieron a toda velocidad al lugar tras recibir el aviso urgente y, nada más llegar, la responsable de la entidad señaló directamente a un joven que intentaba escapar apresuradamente del lugar. Comenzó entonces una intensa persecución a pie.

Los policías dieron el alto al sospechoso y le ordenaron repetidamente que mostrara las manos, ya que mantenía ambos brazos ocultos dentro de los bolsillos de su ropa, aumentando aún más la tensión del momento. Temiendo que pudiera portar algún arma peligrosa, los agentes insistieron en que obedeciera las órdenes policiales.

Sin embargo, lejos de colaborar, el individuo adoptó una actitud desafiante y agresiva, negándose a obedecer y enfrentándose directamente a los agentes. En cuestión de segundos se produjo un forcejeo de enorme tensión entre el sospechoso y los policías. Fue durante ese enfrentamiento cuando cayó al suelo un objeto metálico plateado que el hombre escondía en uno de sus bolsillos. Instantes después, los agentes comprobaron que se trataba de unas tijeras con las que, presuntamente, había amenazado a las víctimas minutos antes.

Finalmente, tras varios momentos de gran nerviosismo, los policías consiguieron reducir al individuo y detenerlo. Paralelamente, otros agentes recogían las declaraciones tanto de los clientes aterrorizados como de los empleados de la sucursal bancaria. Todos coincidieron en describir escenas de enorme miedo y angustia. Las víctimas confirmaron que el agresor les había amenazado directamente con clavarles el objeto punzante si no le entregaban inmediatamente el dinero que llevaban encima.

Tras confirmar todos los testimonios y reunir las pruebas necesarias, la Policía Nacional procedió a la detención del hombre, de origen senegalés, como presunto autor de dos delitos de robo con violencia e intimidación, además de un delito de desobediencia grave a agentes de la autoridad. El detenido fue trasladado inmediatamente a dependencias policiales, donde quedó a disposición judicial mientras continúan las investigaciones sobre lo ocurrido.

El impactante incidente ha generado gran preocupación entre vecinos y clientes de la zona, muchos de los cuales denuncian el aumento de la inseguridad ciudadana y el miedo creciente a sufrir episodios violentos incluso en lugares tan cotidianos como un cajero automático.