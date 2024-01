El histórico y ahora abandonado edificio de Gesa de Palma será un museo de arte moderno y contemporáneo. Ese es el plan que tiene el Ayuntamiento de Palma que lidera el popular Jaime Martínez tras 15 años de desatención de este icono de la fachada marítima de la ciudad. Una decisión que muchos ciudadanos de la capital balear aplauden ya que «ha estado abandonado muchos años y es una pérdida que no se puede admitir».

Y es que el Consistorio palmesano ya tramita la compra de este emblemático edificio de 15.000 metros cuadrados en total a Endesa por un coste de 25 millones de euros. Por ello, se pedirá un máximo de 1o millones de euros de los fondos europeos Next Generation para financiar dicha compra y convertir el inmueble en un espacio cultural con el objetivo de que Palma sea Capital Europea de la Cultura en 2032.

OK DIARIO ha salido a la calle para conocer las opiniones de los ciudadanos sobre esta cuestión. En primer lugar, un vecino asegura que «es un edificio que se tiene que aprovechar y no dejarlo perder como se ha estado haciendo todos estos años. Me parece fantástico que se pueda convertir en un museo o en cualquier otra cosa que el ciudadano se pueda aprovechar».

En relación al abandono que ha sufrido Gesa durante los últimos 15 años, manifiesta que «es una falta por parte de la Administración. Debería haber estado arreglado hace años. Lo ideal es que se pueda hacer algo y que todo vaya a favor del ciudadano. Está en la entrada de Palma, en el Paseo Marítimo. Era una pérdida que no se puede admitir».

«El abandono que sufre me da mucha pena»

Otra vecina explica que «me parecería perfecto que lo conviertan en un museo. Sobre todo si lo arreglan y en lugar de dejarlo como está, hacer que sea una cosa de la ciudad. Siempre ha sido un edificio muy emblemático. La situación actual de abandono me da mucha pena porque hay que conservarlo y saber apreciar lo que se tiene».

En esta misma línea va otro ciudadano de Palma, que destaca que «hay tantos metros cuadrados que creo que hay mucho espacio para hacer muchas cosas más, como por ejemplo oficinas para el Ayuntamiento y también restaurantes u otras cosas para la ciudad. Hay muchas cosas por hacer».

Aunque precisa que «el museo me parece correcto, pero creo que con el abandono se han pasado tres pueblos. No sé si ahora han compensado el precio con lo que valía hace un tiempo. Pero se podría haber arreglado hace muchos años atrás».

Por su parte, otro residente de Palma ha relatado a OK DIARIO que «tras décadas de decadente paralización por culpa del caos burocrático y político vergonzoso, alegra que se haya decidido abrir el edificio al público no solo a nivel local, sino también internacional; convirtiendo así un típico símbolo de bochorno en una futura insignia de prestigio en el Mediterráneo».

«Hacer vivienda en vez de un museo sería más útil para Palma»

Por otro lado, otra vecina de Palma cree que «Palma tiene otras necesidades como por ejemplo hacer vivienda protegida para que los ciudadanos con menos recursos tengan acceso a ella. Eso es una prioridad y no un museo». Sin embargo, subraya que «al edificio se le tiene que dar ya una utilidad y no tener un espacio como este vacío».

Por otro lado, esta misma residente denuncia el abandono y la desprotección que ha sufrido el edificio de Gesa durante tanto tiempo. «Esto no da una buena imagen de la fachada marítima de nuestra ciudad, que es lo primero que se ve».

Por último, bajo su punto de vista cree que esta infraestructura «no se debería haber catalogado como un bien a preservar». «En mi opinión, se tendría que tirar el edifico y dejar la fachada limpia. Pero si no se puede tirar, pues convertirlo en vivienda o en cualquier otra cosas más útil para la ciudad», apostilla.

La izquierda se opone a la reforma de Gesa

Esta operación urbanística que ya ha puesto en marcha el alcalde Martínez, que figuraba como una de sus propuestas en su programa electoral, no ha sido del agrado de la izquierda. El pacte de izquierdas que gobernó el Ayuntamiento de Palma durante ocho años y que perdió la propiedad del edificio tras un varapalo judicial ha mostrado su disconformidad con este plan de remodelación.

Por un lado, los socialistas de que el proyecto de compra del edificio «cumpla los requisitos». La portavoz Rosario Sánchez ha asegurado que «no son sólo nuestras dudas, sino son las que manifiestan los propios técnicos en los informes en cuanto a objeto de la subvención, plazos que se tienen que cumplir y cronograma, que es muy estricto en el caso de los fondos europeos».

Para los independentistas de Més, esta compra «hipotecará a toda la ciudadanía de Palma durante muchos años». Además, en palabras de Neus Truyol, «Gesa se convertirá en una atracción turística muy importante en una ciudad ya totalmente turistificada, en la que la masificación perjudica la calidad de vida y el acceso a la vivienda de la población».