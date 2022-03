El Palmer Alma Mediterránea Palma afronta hoy a las 20.30 en Son Moix otra final más por la permanencia. El conjunto entrenado por Álex Pérez y Pau Tomàs recibe al Easycharger Palencia en un partido que vuelve a ser clave para seguir soñando con la salvación. Aferrado a su fortaleza en Son Moix en donde ha sumado cuatro victorias consecutivas, el Palmer Alma Mediterránea Palma busca lograr un nuevo triunfo que le acerque aún más a la posibilidad de salir de la zona baja de la tabla clasificatoria y alcanzar la zona de permanencia. Los mallorquines, como el resto de rivales, han dedicado apenas dos días para poder recuperarse y llegan al partido con la baja segura de Amadi Ikpeze que acabó el partido ante el CB Prat lesionado y está siendo sometido estos días a pruebas para determinar el alcance de su lesión.

Además, el equipo isleño cuenta con las dudas de Pavel Marinov y de Kostas Kostadinov ya que ambos arrastran molestias y hasta el último momento no se sabrá si pueden jugar el partido. Como en los últimos partidos, Xavi Andreu y Marc Aguiló reforzarán al equipo para recibir a un rival que, clasificado en la cuarta plaza, llegó ayer martes a Mallorca.

El Easycharger Palencia está realizando una notable temporada contando con una plantilla con jugadores importantes como Micha Speight, Juan Rubio Chumi Ortega, Noah Allen o Prince Ali que dan forma a un plantel que sigue peleando por acomodarse en las posiciones de ‘play off’ de ascenso a la Liga Endesa.

Tras el entrenamiento, Álex Pérez compareció en rueda de prensa para analizar el partido ante el Easycharger Palencia. “Nos enfrentamos al partido más complicado por cómo estamos físicamente. El esfuerzo físico fue muy grande y hay poco tiempo para recuperar y además no tenemos a Amadi ya que se lesionó durante el partido”, explicó el técnico del Palmer Alma Mediterránea Palma. Pese a los contratiempos por lesión, Pérez analizó el partido indicando que “el encuentro es otra final. Tenemos el aliciente de jugar en casa. El equipo emocionalmente está muy bien. Estamos tocados físicamente pero desde la llegada de Elijah Brown hace diez partidos y el equipo cambió por completo el balance es de seis partidos ganados”. Pérez reiteró que “somos nosotros los que tenemos que demostrar que queremos ser un equipo de LEB Oro y eso es algo que estamos intentando cada semana pero nos están pasando cosas que nos hacen afrontar cada partido de una manera totalmente nueva. No podemos afrontar el partido como el del domingo porque no tenemos a los mismos jugadores”.

A pesar de que cuenta con bajas importantes para el partido de esta noche, Álex Pérez quiso dejar claro que no busca excusas. “No podemos vivir con miedo. A los chicos el mensaje que les mandamos es que somos los que estamos y los que estamos somos los que queremos pelear y ese es el mensaje que queremos, les quitamos toda presión. El pasado domingo ni sabían que por el tema de triple empates si podíamos se quería ganar de más de doce y al final ganamos de veinte”, ha subrayado el entrenador andaluz que ha añadido: “Tenemos jugadores muy competitivos que quieren ganar los partidos, no hace falta añadirles presión. Es impresionante lo que están haciendo los chavales. El carácter de los chavales es jugar y disfrutar”.

Quiso tener palabras también Álex Pérez para los aficionados de Son Moix. “En las últimas semanas Son Moix va cambiando la cara. La gente está viendo que vamos ganando y que el equipo está haciendo un esfuerzo sobrehumano. La batucada fue una idea extraordinaria y de cada vez va sumándose más gente. La gente se está sumando”dijo Pérez que añadió: “Lo que podemos prometer es que verán a un equipo que cuenta con una plantilla muy corta pero verán a chicos que se dejan la piel como si el partido acabase en el minuto siguiente. Lo que van a ver es mucho sacrificio y esfuerzo y, si podemos desplegar nuestro juego ofensivo, se verá un partido muy divertido”.