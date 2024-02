Ortells y Díaz no dejan lugar a la duda: «Máximo apoyo a Aguirre»

Pablo Ortells y Alfonso Díaz no dejan lugar a la duda: «Máximo apoyo a Aguirre». Así se han pronunciado el director de fútbol y el CEO de Negocio del Mallorca en la rueda de prensa habitual que se celebra cada año al final del mercado de fichajes de enero.

«Basta ver el compromiso de los jugadores en los entrenos y en los partidos para darse cuenta de que están con el entrenador», ha asegurado Díaz. Los dos ejecutivos se han mostrado «convencidos» de que el equipo saldrá de la mala situación clasificatoria en la que se encuentra.

«Es cierto que sólo llevamos tres victorias, pero no queda otra que seguir confiando en la plantilla porque estamos convencidos de que lo vamos a sacar adelante», afirmó Pablo Ortells, que recordó que «el año pasado hicimos una temporada muy buena, pero somos conscientes de que el proyecto pasa por estar en Primera División y cada año es una historia diferente. Insisto en que estamos confiados en que irá bien».

«Tenemos con el entrenador la misma confianza que con los jugadores. Javier Aguirre está comprometido con la causa, el club está con él y la plantilla está con él. Entre todos tenemos que salir de esta situación», insistió el director de fútbol, mientras que Alfonso Díaz mantuvo un discurso similar: «Estamos seguros de que la situación se va a revertir. Sólo hay que ver el compromiso que tienen los jugadores tanto en los entrenamientos como en los partidos. No queda otro camino que seguir trabajando y tener paciencia».

En cuanto al mercado, Ortells se mostró satisfecho porque «el míster tenía unas necesidades que creo que han quedado cubiertas. Mi opinión es que tenemos una plantilla competitiva para afrontar estos últimos días». «No estamos preocupados porque quede una ficha libre. Creemos que con 24 jugadores es suficiente», añadió.

Sobre la situación individual de Sergi Darder, recordó que «el míster es quien decide quién juega y quién no juega. Estamos en dos competiciones y todos están participando. A Darder no le están saliendo bien las cosas, pero con él tenemos un proyecto a largo plazo y estamos absolutamente convencidos de su calidad y de su compromiso».

En parecidos términos se expresó sobre el belga Van der Heyden, de quien dijo que «somos conscientes de que la plantilla la forman muchos jugadores y sólo pueden jugar once. Hemos tenido propuestas para ceder a Van der Heyden y hemos decidido que no, que queremos que siga aquí porque estamos contentos con él pese a que no haya jugado mucho».

Ortells, eso sí, tiró balones fuera sobre la renovación de los jugadores que acaban contrato, aunque con algunos de ellos, tal y como adelantó OKBALEARES, ya ha habido conversaciones: «Ahora hemos estado centrados en este mercado a iremos viendo cada situación a nivel individual para ir tomando decisiones». De hecho, sobre su propia renovación, que también está pactada, admitió que «me siento feliz en el club, el presidente me ha transmitido confianza y creo que ha llegado el momento de sentarnos para ver si llegamos a un acuerdo».

Sobre el fichaje del serbio Radonjic, explicó que «es un perfil diferente a lo que teníamos. Va a aportar ese punto de frescura y desborde que el equipo necesitaba. Sólo con la permanencia no se va a quedar, depende de otros condicionantes».

El director de fútbol tocó la situación de los jugadores que tiene cedidos el Mallorca, en concreto Leo Román y David López. Del portero dijo que «lo está haciendo muy bien y nuestra idea es que se incorpore a la plantilla al final de la temporada. Estamos muy contentos de tener tres grandes porteros en la plantilla y de cara al futuro ya veremos qué decisión tomamos», mientras que sobre el central explicó que «era una buena oportunidad para que siguiera creciendo. Si en el Elche diera un gran rendimiento y pagaran la opción el Mallorca tendría un derecho de recompra que podríamos ejecutar».

«La Copa genera mucha ilusión pero estamos centrados en ganar al Rayo»

Alfonso Díaz se refirió también a los incidentes durante el partido ante el Betis y explicó que «fue una situación que dentro de la dificultad se pudo manejar. Nos pusimos en manos de la Policía y nos dijeron que lo más prudente era que todos los aficionados del Betis estuvieran juntos. Así lo hicimos y eso afectó a 43 abonados del Mallorca a los que tratamos de reubicar lo mejor posible. Hemos optado por ampliar la grada visitante para que no se repita lo sucedido»

«Al ser una grada de animación oficial la ley nos obliga a identificar a cada espectador porque los asientos son nominativos y no se pueden ceder. Hemos ampliado el personal para que controlen con más rapidez las identificaciones», agregó luego sobre los retrasos que se producen en los accesos al estadio.

El CEO no quiso hablar la polémica arbitral porque «como club no entramos en los arbitrajes. Cuando nos hemos sentido agraviados hemos acudido a la Federación y sin más. No hay que buscar más polémica y no preocuparnos por lo que no podemos controlar».

Finalmente, los dos ejecutivos se refirieron a la Copa, de la que Alfonso Díaz dijo que «es una competición muy especial para el mallorquinismo. Es un trofeo para disfrutar. Es un éxito haber llegado tras 15 años a semifinales y es parte del trabajo que estamos haciendo en la parte deportiva. Vamos a luchar hasta el final para ver si podemos llegar a la final». Ortells, por su pate, recordó que «es verdad que la Copa nos genera mucha ilusión, pero ahora estamos 100×100 centrados en ganar el partido ante el Rayo».