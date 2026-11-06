Los okupas vuelven a la Plaza de España de Palma tras el desalojo: ahora se plantan sin tiendas de campaña
Han vuelto. Los okupas que protagonizaron durante 38 días la acampada en la Plaza de España de Palma vuelven a okupar las baldosas de la parte central del enclave. Ahora lo hacen sin tiendas de campaña. Esto sucede tras el desalojo de esta semana llevado a cabo por la Policía Local sin el consentimiento del nuevo delegado del Gobierno, Pere Joan Pons.
Una veintena de personas han vuelto a pasar la noche en la Plaza de España de la capital balear, esta vez sin tiendas de campaña, solo 24 horas después del desalojo del pasado miércoles ordenado por el Ayuntamiento de Palma.
Varios integrantes de la Acampada por la Vivienda han celebrado a primera hora de este viernes una asamblea y, entre otras cuestiones, han mantenido la decisión de permanecer en la plaza argumentando que cuentan con el permiso para ello y que están amparados por el derecho de reunión.
Los activistas por la vivienda regresaron sobre las 19.00 horas de este jueves, aunque trasladaron su asamblea a los soportales del Mercado del Olivar por la intensa lluvia caída al inicio de la reunión.
Tras debatir diferentes aspectos relativos a la huelga general del próximo 11 de noviembre, regresaron a la plaza para terminar la asamblea, leer un comunicado, celebrar una cena popular y tratar de dormir, pese a que estaban desplegadas varias patrullas policiales.
De acuerdo con el relato de los activistas, los agentes les indicaron que para estar amparados por el derecho de reunión tendrían que mantenerse de pie y no tumbarse o sentarse en el suelo. Desde la acampada entendieron que esto era una «nueva coacción» por parte del Ayuntamiento, ya que su protesta se recogería en el derecho de reunión y recalcaron que también estaría «amparada» por la Delegación de Gobierno.
Los activistas alertaron de que esta nueva acampada se ha instalado «sin perímetro» y «sin barreras» porque se las llevó Cort, el día anterior, cuando les retiró los palés que delimitaban el área que ocupaba la protesta.
Hay que recordar que la Policía Local de Palma desalojó el pasado miércoles la acampada de Plaza de España en un amplio dispositivo policial que dejó una imagen tan llamativa como reveladora: a la llegada de los agentes, únicamente había tres personas dentro del asentamiento y decenas de tiendas de campaña estaban completamente vacías.
Más de 50 agentes de diferentes unidades de la Policía Local participaron en la intervención, que contó también con personal de EMAYA para acometer las labores de limpieza. El operativo comenzó con el precinto de la zona y el establecimiento de un perímetro de seguridad para poder proceder al desmontaje de las instalaciones y la retirada de los numerosos objetos acumulados.
Los efectivos policiales comenzaron a desmontar las carpas y tiendas de campaña, muchas de ellas sin ocupantes, mientras los operarios de limpieza trabajaban para retirar toneladas de basura, enseres y todo tipo de residuos que se habían ido acumulando en la plaza durante los días de acampada.