Un musulmán y un sudamericano a golpes y empujones por saltarse las colas de la regularización en Palma

Este lunes 20 de abril arrancaba el plazo para presentar la solicitud de regularización y ya se han registrado fuertes conflictos entre inmigrantes irregulares en las colas que se han formado en las oficinas municipales de la ciudad de Palma. Un africano y un musulmán han iniciado una violenta pelea que ha obligado a intervenir a la Policía Local.

Los hechos han sucedido esta mañana en las oficinas ubicadas en el barrio palmesano de Pere Garau. A pesar de que es obligatorio tener cita previa, uno de los implicados ha intentado saltarse toda la cola, que daba la vuelta al edificio, con el objetivo de conseguir la documentación lo más pronto posible.

Lejos de quedarse de brazos cruzados, el otro individuo le ha recriminado la acción y se ha iniciado una tensa y acalorada discusión que ha terminado a golpes, empujones e insultos. Los testigos que han presenciado la pelea, que no eran pocos, han dado aviso a la Policía Local de Palma.

Los agentes se han personado con suma rapidez hasta el lugar y han identificado a los dos varones y han restaurado la normalidad.

Colas kilométricas y caos en las oficinas

Son miles los inmigrantes que se han concentrado este lunes frente a las oficinas de toda España para recibir de forma presencial las solicitudes de regularización. En el caso de Palma se han formado largas filas. Las esperas han sido visibles en varios puntos de la ciudad, como en Pere Garau, plaza Santa Eulàlia o Cort, evidenciando la alta demanda para acogerse a esta regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

El pasado jueves ya se registraron conflictos entre inmigrantes en las kilométricas colas que se formaron frente a las oficinas municipales de Palma, frente al edificio de Gesa, para conseguir el certificado de vulnerabilidad. Tal y como informó OKBALEARES, muchos intentaron colarse, lo que provocó enfrentamientos, insultos y mucha tensión.

Los allí presentes recriminaron a los más incívicos que intentaron saltarse la fila al grito de «¡fuera!» o «¡rata!». La cola era tan larga que algunos inmigrantes decidieron marcharse, mientras que otros aseguraron que «es la cola más larga que he hecho en mi vida».

El alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, ya aseguró que este proceso ha generado un incremento notable de la afluencia en las oficinas municipales de la capital balear, un hecho que ha afectado gravemente al funcionamiento habitual de estos servicios.

El primer edil reiteró que el Ayuntamiento está asumiendo una carga de trabajo adicional en sus servicios públicos sin disponer de los recursos ni de la planificación necesaria para gestionarla. Según indicó, esta situación recae directamente sobre los trabajadores municipales y, por tanto, puede afectar a la calidad de la atención a la ciudadanía.

En este sentido, manifestó que ni el propio Ejecutivo central, ni los organismos implicados, han concretado el número de personas que podrían acogerse al proceso. «Esto es lo que le tenemos que agradecer a Pedro Sánchez por esta improvisación», ironizó el pasado jueves.

Cabe recordar que el Govern balear que preside Marga Prohens (PP) recurrirá ante el Tribunal Supremo (TS) la regularización y pedirá la suspensión cautelar del real decreto aprobado por el Consejo de Ministros, que amplía a 30.000 el número de beneficiados en las Islas frente a los 10.800 que estima el delegado del Gobierno en las Islas, Alfonso Rodríguez.