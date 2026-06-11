Un municipio de Mallorca crea su propia ‘ley’ para ver el Mundial: los bares podrán cerrar más tarde si cumplen esto

Calvià, uno de los municipios más turísticos de Mallorca, ha diseñado una normativa especial con motivo del Mundial de fútbol, que arranca este jueves a las 21:00 horas con el partido entre Sudáfrica y México. El alcalde, Juan Antonio Amengual (PP), ha aprobado un bando que permitirá a los bares retrasar su hora de cierre habitual para que los clientes puedan ver los partidos completos.

Para evitar que los aficionados se queden a medias, el Ayuntamiento ha establecido varias reglas que ya se aplicaron con éxito durante la Eurocopa 2024 con el objetivo de equilibrar el ocio futbolístico con la seguridad, la convivencia y el descanso de los residentes y visitantes.

Para el Mundial 2026, si un encuentro comienza mientras el bar está legalmente abierto, el local no tendrá que cerrar a su hora habitual. Podrá alargar su actividad (tanto en el interior como en la terraza) hasta 15 minutos después de que pite el final, incluyendo prórrogas o tandas de penaltis.

Por otro lado, en caso de que el partido empiece justo a la hora de cierre del local o más tarde, no se aplicará ninguna excepción. El bar deberá cerrar estrictamente a la hora que marque su licencia ordinaria.

Al ser Calvià un destino con una gran afluencia de visitantes extranjeros, esta flexibilización horaria no solo beneficiará a los seguidores de la selección española. La normativa también se aplicará a los partidos de Alemania, Inglaterra, Escocia, las semifinales y la final del 11 de julio.

Además, para garantizar la tranquilidad en el municipio y evitar problemas de movilidad, los hosteleros deberán cumplir otras dos normas:

En las terrazas y zonas exteriores , el audio de los partidos deber quedar completamente a cero a partir de las 00:00 horas. Solo se podrá emitir la imagen.

, el audio de los partidos deber quedar completamente a cero a partir de las 00:00 horas. Solo se podrá emitir la imagen. Las pantallas deberán apuntar siempre hacia el interior del local. De este modo se busca evitar que se formen aglomeraciones de gente en la calle que obstaculicen el paso de los peatones o el tráfico.

El consistorio ha advertido que vigilará el cumplimiento de este bando y de las ordenanzas municipales. Los locales que no respeten las normas serán sancionados, por lo que se pide la total colaboración de los empresarios para mantener la seguridad y la convivencia.