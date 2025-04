Mismo argumento, misma película

Para remachar el clavo de lo analizado ayer en «pocos mimbres para este cesto», me he entretenido en repasar aquellos partidos en campo ajeno donde el Mallorca ha copiado y ejecutado ya no el mismo sistema y, como consecuencia, con idéntico o parecido resultado.

En cinco de esos encuentros ha encajado goles en el mismo tramo de tiempo: minuto 54 en Pamplona, minutos 46 y 54 en Cornellá, 46 en Sevilla, 57 en San Mamés y 49 el pasado domingo. Es decir, en el primer cuarto de hora de la segunda parte, salvo en el Sánchez Pizjuán en que Greif fue batido justo antes del descanso.

La característica común de los descritos más los disputados en los feudos del Alavés, Las Palmas, y Balaidos a partir de verse por detrás en el marcador viene dada por el dominio territorial infructuoso, sin gol a pesar de crear ocasiones claras, e incluso sin tirar ni una sola vez entre los tres palos, caso de la segunda jornada en El Sadar o la duodécima en Mendizorroza. Ya del 4-0 en Villarreal no hablamos por tratarlo como una excepción, igualmente aplicable al guión gemelo interpretado en el Metropolitano o el empate in extremis en el Ramón Sánchez Pizjuán.

Escribe el emperador romano Marco Aurelio, padre del estoicismo, en sus «Meditaciones», que «la acción no es lo más importante, sino que lo que importa es la forma de obrar» , lo que aplicado al fútbol significaría que el resultado es menos importante que la manera por la que se ha producido. Y si el argumento es casi siempre igual y los actores no cambian, la película termina por aburrir, si no preocupar.