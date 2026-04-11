Milana, el rescatador de senderistas que cruza el cielo de Mallorca en 15 minutos, ya suma 100 rescates en apenas un año desde su puesta en marcha en agosto de 2025, consolidando su papel como un recurso clave ante situaciones de riesgo en la isla.

El dispositivo es capaz de despegar en un tiempo máximo de cinco minutos y alcanzar cualquier punto de la isla en aproximadamente quince minutos, lo que mejora de forma sustancial la atención en situaciones de emergencia.

Además, Milana es un recurso polivalente que amplía las capacidades operativas del servicio. Está preparado para realizar rescates en montaña, intervenciones en incendios mediante carga de agua, transporte de material y personal, así como labores de coordinación, observación y apoyo en la gestión de emergencias.

El medio aéreo permite reducir de forma notable los tiempos de intervención, optimizar los recursos movilizados en cada servicio y actuar con mayor rapidez en zonas de acceso complicado.

Tras su incorporación el año pasado, todos los parques de bomberos de Mallorca recibieron una formación básica de familiarización con el helicóptero en estas sesiones hechas en el aeródromo de Petra, a los parques de Alcúdia, de Artà, de Calvià, de Felanitx, de Inca, de Llucmajor y de Manacor. Los efectivos aprendieron cómo acercarse con seguridad a la aeronave, cómo embarcar, si es necesario, y qué puntos de acceso se tienen que evitar.

La actividad del helicóptero se concentra principalmente en la Serra de Tramuntana, donde las características del terreno dificultan el acceso por vía terrestre y hacen imprescindible el apoyo aéreo. Concretamente, el municipio de Escorca registra el mayor número de incidencias, debido a la elevada afluencia de senderistas y a la complejidad del entorno.

El patrón de los operativos varía según la época del año. Durante los meses de verano, las actuaciones se desplazan hacia el litoral, con un incremento de rescates en calas de acceso intrincado y zonas de acantilados, donde la evacuación por medios terrestres resulta especialmente complicada.

En cuanto al perfil de las personas atendidas, la mayoría de los rescates corresponden a ciudadanos extranjeros. Las causas más habituales de las emergencias están relacionadas con una planificación insuficiente de la actividad, el uso de equipamiento inadecuado y una condición física que no se ajusta a las exigencias del entorno.

La aeronave, desde su puesta en acción en agosto de 2025, ha participado en un total de 101 rescates, además de en cinco dispositivos de búsqueda y cuatro intervenciones en incendios. El balance del último cuatrimestre de 2025 registra 61 rescates, cuatro búsquedas y tres actuaciones contra el fuego, mientras que en los primeros meses de 2026 se han llevado a cabo 40 rescates, una búsqueda y un operativo durante un incendio.