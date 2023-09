sector hotelero Meliá, elegida mejor cadena vacacional del mundo y mejor cadena hotelera en el Caribe

Los premios se otorgan a partir de los miles de encuestas realizadas entre sus lectores entre diciembre de 2022 y abril de 2023 Gabriel Escarrer destaca el liderazgo de sus marcas durante 8 años y prácticamente sin interrupción Rafa Nadal y Meliá abrirán un nuevo hotel Zel en México en 2025

La cadena hotelera mallorquina Meliá Hotels International ha vuelto a ser reconocida por los lectores de la publicación Global Traveler, como el mejor Grupo hotelero del mundo en el segmento vacacional de lujo, un reconocimiento al que en esta ocasión se añaden los de Mejor cadena hotelera en el Caribe y de Mejores resorts all inclusive para su marca Paradisus by Meliá, que acaba de estrenarse en las islas Canarias con los hoteles Paradisus Salinas Lanzarote y Paradisus Gran Canaria.

Los Premios Anuales de Ocio y Estilo de Vida de la revista de Viajes Global Traveler se otorgan a partir de los miles de encuestas realizadas entre sus lectores entre los meses de diciembre de 2022 y abril de 2023, y persiguen reconocer a los mejores destinos y empresas del sector turístico en los segmentos de ocio vacacional y estilo de vida. Meliá, que nació como Grupo vacacional y se ha consolidado como una referencia en el segmento, cuenta hoy con 63 hoteles de las marcas de lujo Gran Meliá, ME by Meliá, The Meliá Collection y Paradisus by Meliá (44 de ellos operativos y 19 de próxima apertura). Junto a ellas, el Grupo sigue potenciando sus marcas en el segmento Premium, (Meliá, ZEL e Innside by Meliá), con 170 hoteles operativos y 33 más de futura apertura.

El Presidente y CEO de Meliá, Gabriel Escarrer, destaca el liderazgo de sus marcas durante 8 años, prácticamente sin interrupción, y pone en valor muy especialmente la elección de los resorts Paradisus by Meliá como los “mejores resorts all inclusive” según Global Traveler: “La apuesta por los hoteles vacacionales de lujo y la fortaleza de nuestras marcas nos ha permitido posicionarnos de manera excelente en un ámbito extremadamente competitivo, como lo prueba la excelente acogida de los nuevos resorts inaugurados en las Islas Canarias, Paradisus Salinas y Paradisus Gran Canaria, los primeros resorts de esta marca que abrimos fuera del Caribe. El exclusivo concepto de Paradisus by Meliá, Destination Inclusive®, marca un antes y un después en la experiencia de nuestros clientes a los que involucramos de lleno en el destino, descubriéndoles el entorno y cultura del mismo a través de su estancia y con actividades especialmente diseñadas para ello.”

Con Destination Inclusive®, como parte de la tarifa de la estancia, los resorts de lujo Paradisus by Meliá van más allá de la tradicional experiencia de turismo sol y playa, otorgando el protagonismo al destino. Disponibles para los huéspedes de las categorías Nikté y The Reserve, las experiencias Destination Inclusive® están cuidadosamente seleccionadas por expertos locales para conectar a los huéspedes con la naturaleza, cultura y belleza que rodea a cada hotel.

Gabriel Escarrer añade que, “sin duda, ambos se han posicionado como los mejores establecimientos vacacionales de lujo en Lanzarote y Gran Canaria, respectivamente, y confiamos en seguir expandiendo esta exitosa marca en muchos de los extraordinarios destinos vacacionales del Mediterráneo, el Medio oriente y el Sudeste Asiático”.