Un mauritano fuera de sí agrede a puñetazos y sin mediar palabra a varios viandantes en Palma

La Policía Nacional ha arrestado en Palma a un hombre de origen mauritano como presunto autor de un delito de lesiones, tras atacar de forma aleatoria a varios viandantes en las inmediaciones del mercado de Pere Garau.

Según ha informado la Jefatura Superior en Baleares, los hechos ocurrieron el pasado lunes por la mañana, cuando una patrulla fue alertada de que un individuo estaba agrediendo a los transeúntes.

Al llegar al lugar, los agentes localizaron a una primera víctima que sangraba por la nariz. El hombre relató que el sospechoso lo había golpeado tras enfrentarse a otras personas y que había huido en dirección a la plaza Francesc Garcia i Orell, conocida como Plaza de las Columnas.

Durante la búsqueda del sospechoso, los policías se encontraron con una segunda víctima, quien les explicó que el agresor, que se encontraba completamente fuera de sí, le había propinado un fuerte puñetazo en el rostro sin mediar palabra.

En ese mismo instante, la víctima divisó al atacante y se lo indicó a los agentes, quienes procedieron de inmediato a su retención y posterior detención debido a su evidente estado de alteración. Ambas víctimas tuvieron que acudir a un centro médico para ser atendidas de sus heridas antes de interponer la correspondiente denuncia en comisaría.