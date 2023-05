Mateu Aínsa: «La limpieza es lo primero que debemos mejorar, Mahón está sucia y descuidada»

Mateu Aínsa es el candidato del PP a la Alcaldía de Mahón. En esta entrevista con OKDIARIO desgrana sus propuestas de gobierno para propiciar el cambio en el Ayuntamiento de la capital menorquina.

Pregunta.- ¿A qué se dedica?

Respuesta.- Soy jefe de cocina en un hotel. Trabajo en el sector de la hostelería desde hace 37 años.

P.- ¿Por qué se presenta a la alcaldía?

R.- Mahón posee muchos atractivos para vivir en ella y para ser visitada. Estoy convencido de que podemos mejorar nuestra ciudad en todos los sentidos. Tenemos el mejor puerto de Europa, un patrimonio incalculable, tradiciones espectaculares y una calidad humana excepcional. Vivimos del turismo y podemos y queremos crecer de manera sostenible. Llevaremos a cabo políticas pensando en todos los ciudadanos y mejoraremos la gestión de los impuestos que pagamos todos para mantener y mejorar los servicios que presta la administración.

P.- Díganos tres motivos por los que deberían votarle

R.- La gente sabe que siento pasión por mi ciudad, que soy muy trabajador y que el Partido Popular tiene el mejor proyecto. Presentamos un equipo de gente cargada de ilusión, con experiencia de vida en todos los sectores y queremos aplicar el sentido común en todas las decisiones. Quiero ser el alcalde de todos.

P.- ¿Con quién pactaría y con quién no pactaría nunca?

R.- Entiendo la política como un espacio en el que todos deberíamos hacer muchos más esfuerzos para llegar a acuerdos. Tanto si hace falta como si no nos hace falta pactar, intentaremos aplicar las medidas de nuestro programa convenciendo a los demás partidos de que son las mejores soluciones para los problemas de nuestros ciudadanos y buscaremos siempre el mayor consenso posible con todos. No excluyo a nadie porque cualquier persona elegida es un representante de los ciudadanos con el que valdrá la pena hablar e intentar llegar a acuerdos.

P.- ¿En qué situación económica se encuentra su municipio?

R.- La situación económica que conocemos no es mala. Ya nos hubiera gustado tener el dineral que han tenido ellos estos ocho años. En 2011, cuando gobernamos, el primer mes no teníamos ni para pagar las nóminas de los trabajadores. Espero no encontrar sorpresas en junio. Queremos y podemos gestionar mejor que estos últimos ocho años.

P.- ¿Cuáles serán los pilares de su política municipal?

Atender de manera mucho más eficaz al ciudadano, ser más cercano; gestionar mejor los impuestos para poder bajar la presión fiscal manteniendo los servicios; gobernar para todos, no sólo para quien nos haya votado; hacer fácil cualquier gestión con la Administración; devolver la vida a nuestra ciudad, lo hicimos una vez y volveremos a hacerlo; la limpieza es lo primero que debemos mejorar y hay que hacerlo de forma exponencial. Mahón está sucia y descuidada; invertir y exigir inversiones en el tema del agua; debemos cambiar las condiciones constructivas, con las políticas de estos años sólo han conseguido subir precios y que los propietarios no quieran alquilar. Vamos a revertir esta situación pero, desgraciadamente, no son soluciones rápidas; invertir más dinero en mejorar la vida de nuestros mayores y nuestros jóvenes; trabajar cada día aplicando el sentido común, estar en la calle con nuestros vecinos, escucharles, responderles y explicarles qué podemos hacer y qué deberá esperar y por qué. Ese es nuestro compromiso.

P.-¿Cuáles son las principales preocupaciones de sus vecinos?

R.- La limpieza, el tráfico, la falta de plazas de aparcamiento, la falta de respuesta cuando preguntan al Ayuntamiento, la lentitud en la gestión, la falta de mantenimiento, en definitiva, las promesas que no han cumplido los gobernantes actuales.

P.-¿Qué inversiones propone? ¿Se plantea alguna reforma fiscal sobre los impuestos municipales?

R.- La prioridad son inversiones en agua y saneamiento: más pozos de captación, mayor capacidad en nuestros depósitos, mejorar la red de distribución, nueva planta desnitrificadora y empezar a proyectar la futura desaladora. También es prioritaria la construcción del Colector Sur que nos dará opciones para mejorar POIMA y evitará los vertidos al puerto. Asimismo, debemos invertir en aparcamientos: construir un nuevo aparcamiento en altura en Es Freginal para 430 plazas ganando zona verde para los ciudadanos y crear nuevas zonas de estacionamiento donde más hace falta. Por otro lado, debemos mejorar la estética de nuestra ciudad y que esté mucho más limpia y cuidada. Todas las ordenanzas fiscales se estudiarán en el sentido de buscar posibles rebajas. No es cuestión de recaudar más, sino de gestionar mejor.

P.-¿Por qué no se ha solucionado el problema del acceso a la vivienda?

R.- Porque las políticas del PSOE y sus socios sólo hablan de restringir, de prohibir, de organizarles la vida a los ciudadanos y con esas políticas vamos a peor cada día. El PP propone más facilidades para construir ordenadamente, más sentido común, protección a los propietarios y seguridad jurídica a promotores e inversores. Debemos facilitar la inversión mediante acuerdos público-privados para poder ofrecer más vivienda pública.

P.-¿Cómo valora la gestión del actual equipo de gobierno de su municipio?

R.- Muy mal. No hemos mejorado en nada y hemos empeorado en muchos temas, de forma drástica, en limpieza y mantenimiento. Estos cuatro años han tenido 40 millones más de presupuesto que en el mandato en el que gobernó el PP (2011-2015). ¿Dónde ha ido a parar todo ese dinero? ¿En qué han mejorado la vida a los mahoneses? Desde el Partido Popular sabemos y queremos hacer las cosas mucho mejor.