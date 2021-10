El Mallorca ha dado hasta ahora la cara en todos los partidos que ha jugado en casa. Ha derrotado a Espanyol y Levante, ha empatado ante Betis y Villarreal y sólo ha perdido ante Osasuna tras un intercambio de golpes que favoreció en los últimos instantes a los navarros. Sin embargo hasta ahora no se ha enfrentado en Palma a ninguno de los aspirantes al título. El Sevilla será el primero que pase por Son Moix y lo hará vestido de sus mejores galas, con el once titular sobre el campo.

Los de Lopetegui llegan al partido con un punto y un partido menos que el líder. Si hoy ganan saldrán del vestuario como primeros clasificados porque tanto la Real Sociedad como el Real Madrid -que está empatado a 20 puntos con el Sevilla- juegan después. En consecuencia la motivación para los andaluces es absoluta, y a eso se añade su respeto por el Mallorca, que según recalcó ayer en varias ocasiones el técnico sevillista «es un equipo que sabe a lo que juega y que te puede complicar mucho las cosas». La respuesta ha sido una convocatoria sin ausencias más allá del lesionado El Nesiry y la casi segura presencia sobre el campo de todos los titulares, incluido el mallorquín Rafa Mir, al que aquí han querido fichar en varias ocasiones, pero que siempre se les ha ido de sus posibilidades económicas.

Luis García Plaza, por su parte, es consciente de la enorme calidad del Sevilla, pero también de lo bien que ha competido su equipo ante rivales similares como Real Sociedad o Valencia. El técnico madrileño no podrá contar finalmente con el coreano Kang In Lee ya que el recurso del club a una de las dos tarjetas amarillas que vio en Valencia ha sido desestimado por el Comité de Competición. Para solucionar su ausencia, así como del japonés Kubo, devolverá a la media punta a Dani Rodríguez, que había jugado desplazado en un costado los últimos partidos, mientras que Amath y posiblemente Lago Júnior ocuparán las bandas. Por lo demás no se prevén demasiados cambios.

Pese a la hora se espera una buena entrada en Son Moix porque el Sevilla siempre tiene mucho tirón. Será un partido grande del que el Mallorca espera salir victorioso pese a las estadísticas, y que dirigirá Jaime Latre, que esta temporada aún no había pitado a los bermellones. Su última experiencia con el equipo balear fue hace dos temporadas en Anoeta. Entonces ganó 3-0 la Real Sociedad.