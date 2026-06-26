Macabro hallazgo en Mallorca: encuentran el cadáver de un joven en avanzado estado de descomposición oculto tras un molino

La localidad mallorquina de sa Pobla se encuentra conmocionada tras el hallazgo del cadáver de un joven que apareció oculto entre la maleza, detrás de un antiguo molino y en un avanzado estado de descomposición. El descubrimiento se produjo durante la noche del jueves y ha dado pie a una investigación de la Guardia Civil, que trata de esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar si está relacionada con un posible accidente de moto.

El macabro hallazgo tuvo lugar sobre las 20.30 horas en un descampado situado a la altura del número 46 de la calle Prínceps de sa Pobla. Un vecino, alarmado por el intenso olor que desde hacía varios días se percibía en la zona, decidió averiguar de dónde procedía. Desde la terraza de su vivienda observó algo extraño entre la vegetación y, al acercarse, descubrió el cuerpo sin vida de un hombre que permanecía prácticamente oculto entre la maleza y detrás del antiguo molino.

El vecino avisó inmediatamente a la Policía Local de sa Pobla, cuyos agentes acudieron con rapidez al lugar y confirmaron que el cadáver presentaba un avanzado estado de putrefacción, lo que apunta a que llevaba varios días en ese punto sin ser localizado. Los residentes de la zona explicaron a los agentes que desde hacía días venían percibiendo un fuerte olor desagradable, aunque ninguno imaginó que detrás del molino permaneciera el cuerpo de una persona fallecida.

Investigan un posible accidente de moto

Hasta el lugar se desplazaron especialistas de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Inca junto con la médica forense de guardia, quienes asumieron la investigación e inspeccionaron minuciosamente el descampado en busca de cualquier indicio. Aunque por el momento no existe una confirmación oficial, una de las hipótesis que manejan los investigadores es que el joven pudiera haber sufrido un accidente de motocicleta. A unos 40 o 50 metros del lugar donde apareció el cadáver existe una rotonda y, días antes, la Policía Local había localizado una moto siniestrada junto a un casco.

Durante la inspección ocular también fueron localizados un muro con aparentes restos de sangre y una chaqueta ensangrentada, elementos que han sido incorporados a la investigación para determinar si guardan relación con la muerte. La víctima ha sido identificada como un ciudadano peruano, nacido en 1995 y residente en Llubí. Según ha trascendido, durante la jornada del jueves se interpuso una denuncia al no poder contactar con él y la motocicleta encontrada coincide con la que utilizaba habitualmente.

Será la autopsia la que determine las causas exactas del fallecimiento y permita aclarar si la muerte fue consecuencia de un accidente o si existen otras circunstancias detrás de este trágico suceso que ha conmocionado a los vecinos de sa Pobla.