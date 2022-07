La Lazio «ni contempla» por ahora ofertas por Muriqi por debajo de 10 millones

El Mallorca ha aumentado a siete millones de euros su oferta por Vedat Muriqi y le ha lanzado a la Lazio un órdago definitivo. Sin embargo el club romano no contempla por ahora bajar el precio del jugador porque sigue exprimiendo sus bazas para reclamarle al Brujas los 10.5 millones que acordó como traspaso por el delantero antes de rechazarle argumentando que no había superado la revisión médica. El atacante suizo del Benfica Haris Seferovic, ex de la Real Sociedad, al que ya intentó fichar el Mallorca en enero, es la alternativa al kosovar, pero las negociaciones están paradas.

La dirección deportiva que dirige Pablo Ortells advirtió que existía la posibilidad de volver a abrir brecha en el caso Muriqi y trasladó a la Lazio una oferta final por el jugador de siete millones de euros a los que habría que añadir los casi cuatro brutos que tiene acordados con el futbolista en concepto de salario. La operación supone un coste cercano a los 25 millones de euros por los próximos cuatro años, por lo que es un evidente riesgo económico, pero el club considera al kosovar como un elemento fundamental en la plantilla de la próxima temporada y por eso todos los esfuerzos van dirigidos a tratar de retenerle.

Muriqi no quiere volver al Brujas tras la mala experiencia que ha tenido con el club flamenco y prioriza al Mallorca por encima de otras ofertas, pero aún hay bastantes diferencias entre los que ofrece Ortells y lo que pide Lotito, el máximo accionista de la Lazio, que hace un par de semanas le dio un precio final al director deportivo del Mallorca: 10 millones de euros. ¿Ha cambiado ahora la situación tras lo sucedido con el Brujas? Todo depende de hasta qué punto sea capaz de presionar el club italiano al belga, al que ha amenazado con denunciar ante la UEFA por incumplimiento de contrato.

La primera alternativa a Muriqi -aunque hay varias- es la del suizo Seferovic. El Benfica tiene desde hace días sobre la mesa una oferta del Mallorca de cesión con opción de compra, pero el club portugués pretende obtener un traspaso por el delantero internacional, que ya jugó en España hace varios años con la Real Sociedad, y ahora mismo esta operación está totalmente parada.