JusticiaParaParis: las redes estallan por el asesinato a golpes de una perrita en Mallorca «por un ataque de celos»

El caso de Paris, la perrita de 11 años fallecida en Mallorca en circunstancias estremecedoras, continúa generando una oleada de indignación que no deja de crecer. Lo que comenzó como una denuncia difundida en redes sociales se ha convertido en un auténtico movimiento ciudadano bajo el lema #JusticiaParaParis, que suma cada día más apoyos dentro y fuera de la isla.

Miles de usuarios están compartiendo el caso, reclamando justicia y denunciando lo que consideran una respuesta insuficiente ante unos hechos de extrema gravedad. La historia, adelantada en rigurosa exclusiva por OKBALEARES, ha impactado especialmente por la vulnerabilidad del animal: apenas pesaba un kilo y medio y, según los testimonios difundidos, sufrió una agresión brutal que le provocó lesiones irreversibles en el cráneo y los pulmones.

Paris fue, supuestamente, asesinada por la expareja de su dueño por un ataque de celos. Así ha sido denunciado y se recoge tanto en sede policial como en los juzgados de Vía Alemania de Palma por parte de las víctimas. Paralelamente a la investigación abierta por la Guardia Civil, las personas implicadas han confirmado que el presunto caso de maltrato animal ya ha sido denunciado ante el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil), con el objetivo de que se esclarezcan los hechos y se depuren responsabilidades penales.

La presión social también se centra en la situación actual de la presunta autora. Según denuncian los allegados, no se han adoptado medidas cautelares, lo que ha provocado una creciente sensación de inseguridad. La mujer continúa residiendo en el mismo domicilio donde ocurrieron los hechos, al estar empadronada en la vivienda, lo que impide, por ahora, que el propietario pueda desalojarla.

Esta circunstancia ha incrementado el temor de los convivientes, que aseguran sentirse desprotegidos, especialmente teniendo en cuenta que en la vivienda hay otros animales. La preocupación se ha trasladado también a redes sociales, donde numerosos usuarios reclaman medidas urgentes para evitar posibles nuevos episodios de violencia.

Otro de los puntos que ha generado mayor controversia es la falta de comparecencia de la mujer en sede judicial, después de haber sido citada. Según el entorno de los denunciantes, por el momento no se ha dictado una orden de búsqueda ni de alejamiento, lo que ha intensificado las críticas hacia la gestión del caso.

El relato de lo ocurrido sigue circulando con fuerza en internet. Según estas versiones, la agresión podría haber estado motivada por un episodio de celos o un comportamiento alterado, extremo que deberá ser aclarado por la investigación oficial. Tras los hechos, la mujer tuvo que ser trasladada a un centro sanitario tras ingerir una gran cantidad de medicamentos.

Mientras tanto, el caso ha abierto un nuevo debate social sobre la protección frente al maltrato animal y la necesidad de actuar con rapidez en situaciones de riesgo. Para muchos, la muerte de Paris no puede quedar impune y debe marcar un punto de inflexión.

Las redes, convertidas en altavoz de la denuncia, siguen creciendo en presión. El nombre de Paris se ha transformado en símbolo de una reivindicación más amplia: la exigencia de justicia para animales y de una mayor protección frente a cualquier forma de violencia.