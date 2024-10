Josep Manchado, geógrafo: «Mallorca está en riesgo de sufrir un desastre como el de Valencia»

El geógrafo Josep Manchado conoce de cerca los fenómenos naturales ocurridos en las Islas Baleares desde hace centenares de años. Manchado, que fue director insular de Medio Ambiente en el Consell de Mallorca entre 2019 y 2022, relata a OKDIARIO cómo es «posible» que la DANA que se ha cobrado decenas de vidas en la Valencia y en Castilla-La Mancha pueda llegar a repetirse a su manera en Mallorca.

«Ocurrió hace cuatro años en Sant Llorenç (hubo trece muertos) y hace 25 en Manacor, en una torrentada que se llevó la vida de cinco personas. En tiempos antiguos en Menorca hubo un centenar de muertos. A veces es mejor no poner nombres porque parece que estás buscando que ocurra una desgracia. Pero por poner un ejemplo, en el barrio de La Vileta en Palma, hay un torrente que puede transportar agua a través de un tubo de unos 50 centímetros de diámetro. Hay otro en el torrente de Sant Magí. Ahí algún día habrá una desgracia. Y el que me parece más grave es el del Pont d’Inca Nou porque su cuenca es enorme, coge mucha agua. Algún día que caigan 200 litros ocurrirá algo».

Manchado, que fue director insular de Medio Ambiente en el Consell Insular de Mallorca, relata que «el problema está en que estas cosas se calculan en periodos de retorno, es decir cuánto tiempo puede pasar hasta que vuelvan a caer 200 ó 300 litros por metro cuadrado. A lo mejor hay 500 años de diferencia, pero ocurre», apunta.

El geógrafo reconoce que «es totalmente imprevisible porque no sabes dónde va a caer todo ese agua. Muchas veces cae en el mar». Pero señala que «los terrenos de Valencia y Baleares son muy propicios para ello. Ambos tenemos montañas junto al mar y eso hace que se desarrollen estos ciclos de tanta cantidad de agua. En Sant Llorenç recuerdo que afectó a una cuenca muy pequeña, pero cuando llueven 200 litros puede pasar cualquier cosa».

«Esto mismo puede ocurrir en Mallorca. No con la misma intensidad con la que ha afectado a Valencia. Pero al tener estos vientos del Levante, cargados de humedad, pegan contra una cordillera en perpendicular y estos días han sufrido un viento muy fuerte. Este llegó a las montañas y se transformó en aire frío en altura. Por suerte, en Mallorca esto no ocurre. En el Levante no hay montañas. Aquí no tenemos esa pantalla», señala Manchado para diferenciar ambos territorios.

El geógrafo recuerda que «cuando cayó la Presa de Tous llovieron 1.000 litros en apenas 24 horas, lo nunca visto». «Por la configuración geográfica, es más común que estos desastres ocurran antes en Valencia que en Baleares».

Como puntos a tener en cuenta en Baleares en el caso de intensas lluvias que se puedan registrar en el Archipiélago, Manchado señala el Ponent de Palma, el torrente de Sant Magí y el barrio de La Vileta.

No hi ha paraules davant tantes pèrdues i dolor a la Comunitat Valenciana i Castella-La Manxa. Posam a disposició mitjans aeris per accedir a pobles incomunicats i continuam en constant col·laboració amb els serveis d’emergència. Molta força a tots els cossos, veïns i voluntaris… pic.twitter.com/ol9BHr3PV7 — Marga Prohens (@MargaProhens) October 30, 2024

El mayor desastre tras Biescas y el Turia

Esta DANA, que ha dejado por el momento 63 muertos, es el mayor desastre natural que ha sufrido España tras la riada de Biescas (Huesca) en 1996 con 87 fallecidos y la riada del Turia en 1957, en la que perdieron la vida al menos 81 personas.

El desastre natural que más vidas se ha cobrado en nuestro país fue la riada del camping de Biescas, en la provincia de Huesca. Ocurrió el 7 de agosto de 1996, cuando una crecida repentina del torrente de Arás arrasó el camping Las Nieves, provocando la muerte de 87 personas y dejando heridas a más de 180.

Por su parte, la riada de Valencia en 1957 anegó la ciudad causando al menos 81 muertos, miles de damnificados, además de cuantiosos daños materiales. De hecho, este suceso marcó el devenir y desarrollo de Valencia, llevando a cambiar en 1973 el cauce del río Turia con el fin de evitar que se repitiera una catástrofe de la misma magnitud.