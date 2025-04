José Luis Mateo: «Creamos la estación de tren del Conservatorio con vistas a una futura línea hasta Calvia»

El Govern balear ya tiene en marcha el proyecto del tren de Palma a Llucmajor y sigue trabajando en futuras nuevas líneas ferroviarias. El conseller responsable de Movilidad, José Luis Mateo (Palma, 1970), comenta en esta parte de la entrevista que se ha modificado el proyecto del tren a Llucmajor para, entre otras cosas, establecer la estación de partida en el Conservatorio. Explica que se ha elegido el Conservatorio en vistas a la futura línea ferroviaria de Palma a Calvià.

José Luis Mateo también se refiere a la financiación del tren y afirma que no contempla la posibilidad de que el Gobierno de la nación no lo financie. «Es de justicia que aquellas inversiones que se han realizado y que se realizan en la península, en trenes de alta velocidad, en cercanías y en mejora de la red ferroviaria, tengan que realizarse también aquí», sentencia.

P. – Acaban de anunciar el proyecto modificado del tren a Llucmajor. ¿Qué aspectos destacaría o cuáles son las modificaciones más importantes?

R. – Nunca hemos estado tan cerca de ese tren. Lo digo a sabiendas de que el proyecto no estará disponible para los ciudadanos hasta el año 2032. Uno de los aspectos que mejoran el tren es el punto de partida que se sitúa en una estación en el Conservatorio. Creemos que será un punto neurálgico importante y un punto de partida esencial donde debíamos contar con el tren. Puede ser la primera piedra para una futura ruta de tren que nos lleve a la zona de Calvià y Andratx. Lo que hemos pretendido es mejorar la conectividad, facilitar el acceso a los ciudadanos y en última instancia, lo que queremos todos es mejorar el transporte público.

P. – Tiene un presupuesto de 811 millones de euros. ¿De dónde sacarán el dinero?

R. – El presupuesto con el que hemos empezado es un presupuesto del Govern de les Illes Balears. Eso no quita que vamos a continuar luchando por aquello que creemos que es justo como es recuperar el convenio ferroviario. Un convenio ferroviario que no tiene nada que ver con la insularidad. Son dos cosas muy distintas. También creemos que es justo que aquellas inversiones que se han realizado y que se realizan en la península, en trenes de alta velocidad, en cercanías y en mejora de la red ferroviaria, tengan que realizarse también aquí. Es de justicia.

P. – Supongamos que todo fracasa y que no hay convenio ferroviario. ¿Habrá tren en todo caso?

R. – Yo sinceramente no contemplo esa posibilidad porque lo que no me parecería de recibo es que fuéramos agotando todos y cada uno de los pasos que nos llevan hasta licitar las obras en el año 2027 y la ejecución del 27 al 32, el Estado, sea cual sea el color del partido que gobierne, nos negara esa financiación.

P. – La presidenta Marga Prohens habló del tren de Llucmajor y de Alcúdia. Pero usted creo que ha mencionado la posibilidad de construir un tren hacia Calvià…

R. – En ningún momento hemos dejado de trabajar en los tres trazados. El trazado de Ponent, el trazado del tren de Llucmajor y el trazado hacia Alcudia. También es cierto que hay que priorizar aquellos en los que trabajar y aquellos en los que hemos obtenido el estudio informativo con más antelación. Y en este caso lo que ha ocurrido es que el primero en tener ese estudio informativo sobre la mesa y el primero en lanzarse ha sido el de Migjorn. Ahora obtendremos el estudio informativo del de Alcudia, sobre el que seguiremos trabajando en la misma medida y con la misma intensidad y buscando la misma financiación que con el de Migjorn. Y seguiremos trabajando igual en el de Llevant.

P. – ¿Qué nos puede comentar de la situación actual del transporte interurbano y de los proyectos de futuro?

R. – Aquí hay un único objetivo que nosotros tenemos claro desde el primer día y es mejorar la conectividad de los ciudadanos residentes en nuestras Islas. En el caso del bus interurbano, se ha producido una mejora muy notable en los últimos años. Se acaba de producir una mejora de las concesiones que tenemos con las tres concesionarias. Una mejora de los contratos que ha supuesto cerca de 150 millones de euros. Esta mejora era imprescindible. Y cuando digo imprescindible me refiero sobre todo por el número de pasajeros, el número de usuarios que había experimentado solo en el último año, un aumento del 20%. Hablamos de más de 39 millones de viajes en TIB, de cerca de 9 millones en tren y 2,1 en Metro.

P. – Volviendo al tren… ¿Qué mejoras se han realizado en el servicio actual, en los trenes que ya están en funcionamiento?

R. – Ya se han recibido cinco nuevos trenes que ya están todos en funcionamiento. Nos ha permitido también aumentar las frecuencias y también dar mayor amplitud horaria. Es cierto que tenemos una carencia de personal y es cierto que estamos trabajando desde el primer día para contar con más personal, no sólo maquinistas. Es importante resaltar que para aumentar frecuencias y amplitud horaria necesitamos más personal de administración, ingenieros…