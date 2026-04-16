Jordi de la Fuente: «CCOO y UGT se callan como ratas con nuestro Gobierno, están comprados por el poder político»

Jordi de la Fuente proviene de una familia humilde en un barrio obrero catalán. Es precisamente ese origen el que le ha permitido conocer, de primera mano, la transformación que han sufrido muchos de estos entornos debido a lo que define como una inmigración masiva y descontrolada.

Su descontento con el sistema globalista le llevó, en marzo de 2025, a asumir el liderazgo del sindicato Solidaridad. Vinculada a Vox, esta organización planta cara a los sindicatos tradicionales, CCOO y UGT, a quienes de la Fuente acusa de «vivir muy bien» bajo el Gobierno de Pedro Sánchez.

En esta entrevista para OKBALEARES, el dirigente analiza el ‘pendulazo’ ideológico de los trabajadores españoles. Según explica, estos han abandonado a la izquierda para acercarse a Vox, al que considera el único partido capaz de ofrecer respuestas directas a las preocupaciones reales de las familias españolas: inmigración, vivienda y seguridad ciudadana.

PREGUNTA. – En tus redes sociales te defines como un currante cabreado. ¿Por qué cabreado?

RESPUESTA. – Porque como tantísimos españoles, en aquella mítica crisis de la burbuja de 2007, 2008 y 2009, mi familia lo pasamos muy mal. Fue justamente cuando estaba mezclando estudios y trabajo y me vi abocado a una situación que han vivido miles y miles de familias españolas: ves cómo todos tus ahorros y todo tu patrimonio se va al traste y tienes que salir al paso con lo que sea, mientras ves que otros hacen negocio y se ayuda a otro tipo de familias que a lo mejor no son los currantes de toda la vida, los que hemos levantado este país. Eso genera una sensación de mucho cabreo y de ahí viene.

P. – Estos currantes de toda la vida antes tradicionalmente votaban al PSOE, ahora se dice que votan a VOX. ¿Se han vuelto de derechas?

R. – Yo no sé si se han vuelto de derechas, pero sí es cierto que en las últimas encuestas hemos visto cómo aquellas personas que se declaran clase baja o clase pobre, casi un 25% de ellas iban a votar a VOX y, sin embargo, un 13% iban a votar al PSOE. Yo creo que VOX está dando respuesta directa a las preocupaciones de las familias trabajadoras que viven el día a día y no están pensando en grandes debates que sacan los medios para desviar el foco de atención, que es la falta de trabajo, la precariedad, la vivienda completamente inasequible e inseguridad.

P. – A pesar de que se les insulte desde la izquierda diciendo que ‘no hay nada más tonto que un obrero de derechas’, ¿qué opina de esa izquierda que les desprecia?

R. – Bueno, pues que sigan insultando. Si vemos las encuestas post electorales, los votos de la extrema izquierda que marca esa agenda de temas posmodernos, ‘woke’ o como quieran llamarlo, que se alejan completamente de las necesidades reales, se concentran precisamente en aquellos barrios donde hay una renta per cápita más alta y un nivel de estudios más alto, incluso post universitarios. Están tratando de tontos a la gente que sustenta todo el sistema de este país, a la gente más básica y precisamente la que más necesita ayuda y atención porque están convirtiendo su barrio en un desastre.

P. – Llevamos casi ocho años de gobierno de Sánchez y ha habido cero huelgas generales. Parece que los sindicatos tradicionales ya no son molestos para el poder. ¿Son una mafia Comisiones Obreras y UGT?

R. – Absolutamente. La única huelga general que se ha convocado en este país mientras Pedro Sánchez gobierna ha sido la de Solidaridad el 24 de noviembre de 2023. No ha habido ninguna otra de CCOO ni UGT contra este Gobierno que lo está dejando todo hecho un guiñapo. Esto tiene una explicación: los 32 millones de subvenciones que han caído para ellos desde los presupuestos de 2025, sin contar los indirectos de diputaciones, ayuntamientos y gobiernos regionales. Están absolutamente comprados por el poder político, no son independientes; viven muy bien con este poder y Solidaridad quiere acabar con las subvenciones a patronales y sindicatos.

P. – ¿Qué otras propuestas proponen para diferenciarse de UGT y Comisiones Obreras?

R. – Estamos en contra de usar los liberados sindicales como mercenarios; lo que hay que hacer es dedicarse a la atención de los compañeros y buscar puentes de comunicación, no vivir de forma parasitaria. Por sistema no hay que enfrentarse a la empresa, salvo que se comporte de forma explotadora. Además, ponemos el dedo en la llaga en temas que los otros no hablan: la inmigración masiva descontrolada ha provocado una bajada sistemática del salario real y del poder adquisitivo, saturando los servicios públicos y el mercado de la vivienda. Proponemos proteger a la empresa de aquí para mejorar las exportaciones frente a la competencia desleal de terceros países como Mercosur.

P. – ¿Cuál es la posición de Solidaridad en temas como subida de salario mínimo o edad de jubilación?

R. – Sobre el SMI, es un debate absurdo mientras nos sigan sometiendo a un expolio fiscal en nuestra nómina y al empleador. Lo que nos interesa es que el trabajador tenga dinero en el bolsillo, y para eso hay que dejar de cobrar tantos impuestos que financian el despilfarro de chiringuitos y el despilfarro político. Sobre la jubilación, en 2027 todo el mundo se jubilará a los 67 años según lo aprobado por Zapatero y ejecutado por Rajoy. Me sorprende que los sindicatos se callen aquí cuando Pepe Álvarez (UGT) se fue a Francia en 2023 a manifestarse porque allí la edad subía de 62 a 64 años. Allí se manifiestan y aquí se callan como ratas.