Joan Lleonart impone su solidez en el segundo día del Ciutat de Palma

La segunda jornada del 73º Trofeo Ciutat de Palma, organizado por el Real Club Náutico de Palma, ha traído importantes cambios en la clasificación general tras la disputa de dos nuevas mangas, de las tres inicialmente previstas. La jornada ha empezado pronto, con el Comité saliendo al mar antes de las 9:00 horas para comprobar el estado del mar. El primero de los tres grupos ha comenzado la regata a las 10:35. La manga inicial se ha disputado con viento del Oeste de unos 10 nudos de intensidad y algo de ola. Sin embargo, el viento ha ido perdiendo intensidad y la manga ha finalizado con apenas cinco o seis nudos.

La segunda prueba se ha realizado con viento Mistral (NO), con puntas de hasta 14 nudos. Entre una y otra manga, cuando dos de los tres grupos se hallaban en plena competición y el otro estaba en procedimiento de salida, un brusco cambio en la dirección del viento ha obligado al Comité de Regatas a suspender la regata y esperar a que el viento se entablara de nuevo para reposicionar el campo.

El descarte de la peor prueba, que ha entrado en juego tras la cuarta manga, ha provocado ajustes significativos en la clasificación general. Joan Lleonart Cantallops, del Club Nàutic El Balís, ha asaltado el liderato de la regata gracias a una actuación muy consistente, con tres victorias en cinco mangas, un sexto y un vigésimo quinto puesto descartado como peor resultado. El regatista suma un total de 9 puntos.

En segunda posición se encuentra Manuel Florido Schamann, del Real Club Náutico de Gran Canaria, que ha escalado desde el cuarto puesto provisional de ayer. Florido, con un primero y un cuarto en las mangas de hoy, acumula 11 puntos, igualado en puntuación con Jan Palou Espinar, del Real Club Náutico de Palma, que se ha adjudicado la última regata y ocupa la tercera plaza provisional tras descartar su duodécimo puesto en la primera manga.

Agnes Hadzi Janev, también del Club Nàutic El Balís, asciende al cuarto lugar con 12 puntos, mientras que Antonina Dziekanska, de Polonia, cierra el top 5 con 14 puntos.

El nuevo líder de la regata se ha mostrado satisfecho de su rendimiento al llegar esta tarde al Real Club Náutico de Palma: «Estoy muy contento porque estoy navegando de forma muy sólida. Está siendo una competición difícil, con muchos cambios en el viento y rivales muy fuertes».

Juan Lleonart ha explicado que las dos pruebas de hoy han sido muy diferentes: «En la primera, el viento ha sido más estable, mientras que en la segunda, el viento rolaba, subía y bajaba», unos cambios que el catalán ha sabido aprovechar, pues se ha adjudicado este segundo parcial. El regatista del CN El Balis ha desvelado su plan para afrontar las pruebas de mañana señalando que «voy a salir tranquilo e intentar hacer mi regata. Ya tengo un 25, que me he podido descartar, así que no puedo cometer más fallos».

El Comité de Regatas se plantea adelantar mañana la hora de salida al mar debido al anuncio de la entrada de un frente con viento muy fuerte a partir del mediodía. Esta medida busca aprovechar las primeras horas de la mañana, cuando las condiciones meteorológicas sean más favorables, para garantizar el desarrollo de las mangas previstas antes de que las intensas rachas de viento dificulten la competición. El Comité tomará una decisión final en función de la evolución de las condiciones y siempre teniendo en cuenta la seguridad de los regatistas.