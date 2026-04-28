La izquierda acusa al PP de Palma de abandonar las guarderías pero las precarizó mientras gobernaba

La izquierda acusa al PP de Palma de abandonar las guarderías, pero precarizó el servicio mientras gobernaba durante la pasada legislatura. Al ex alcalde socialista José Hila no le tembló el pulso para prorrogar en 2022 el contrato con la empresa que gestionaba las ocho guarderías municipales externalizadas con las mismas condiciones económicas y laborales de 2016.

Una pérdida de poder adquisitivo de enorme calado para estos profesionales, cuyas consecuencias ha pagado el actual gobierno municipal liderado por el alcalde Jaime Martínez, firmando acuerdos de mejoras salariales y laborales con la plantilla de estos centros.

Ahora en la oposición, socialistas, separatistas de Més y Podemos acusan al gobierno municipal del PP y al denominado Patronato de Escuelas de «falta de gestión» por dejar sin ejecutar del Presupuesto de 2025 dos millones de euros, de los que más de 1,3 millones de euros se tendrían que haber destinado al funcionamiento de las escoletes y 430.000 euros a ayudas para las familias. «No se ha ejecutado ni un solo euro», han criticado.

La iniciativa que estas tres formaciones presentarán al pleno municipal del próximo jueves apuesta por reforzar el modelo educativo del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles (PMEI) y garantizar una atención equitativa para todos los niños, asegurando los mismos recursos en los centros de gestión directa e indirecta.

También plantea ampliar la red pública con nuevas plazas y reforzar la capacidad del sistema para dar respuesta a las necesidades reales de las familias. Con todo, han exigido al equipo de gobierno que actúe de forma inmediata para revertir la situación y que «defienda un modelo 0-3 público de calidad», ya que aseguran que la educación 0-3 se encuentra en un «punto crítico, consecuencia directa de la inacción del gobierno municipal del PP».

Se da la circunstancia de que en estos momentos están en marcha las obras de las nuevas guarderías municipales de Son Gibert y Son Dameto Dalt, que dispondrán de siete unidades y 92 plazas escolares.

Pero para estas tres formaciones, «la falta de plazas públicas, el deterioro de las infraestructuras, la insuficiencia de recursos y los reiterados incumplimientos de los acuerdos con las trabajadoras han generado una crisis profunda que ya afecta el funcionamiento ordinario de los centros y la calidad del servicio», han sostenido.