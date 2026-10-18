Ibiza: de 4.000 a 15.000 euros de multa a más de 1.000 piratas del taxi, VTC y a particulares que alquilan ilegalmente coches que han sido sancionados en el marco de las actuaciones de inspección y control desarrolladas por el Consell para combatir el intrusismo y las actividades irregulares en este sector.

Estas actuaciones de la institución insular presidida por Vicent Marí (PP), se enmarcan en el dispositivo especial desplegado durante la temporada turística para detectar y frenar la actividad del transporte ilegal de pasajeros en uno de los principales puntos de entrada en la isla y, por primera vez, se ha superado el millar de expedientes sancionadores en un solo año.

Las sanciones a los taxis pirata que, habitualmente, además exceden el pasaje permitido, alcanzan una media de 15.000 euros.

La prestación de servicios de transporte de viajeros sin la preceptiva licencia constituye una infracción muy grave recogida en la Ley de Transportes Terrestres de las Islas Baleares con sanciones económicas que oscilan entre los 15.000 y los 25.000 euros.

Paralelamente, el Departamento de Transportes ha iniciado 40 nuevos expedientes sancionadores contra particulares que comercializaban vehículos de alquiler a través de internet sin disponer del correspondiente contingente autorizado. Estas infracciones conllevan sanciones de 4.000 euros cada una.

Además, el Consell prepara una nueva remesa de 35 vehículos piratas para su desguace, que se sumarán a los retirados anteriormente en el marco de las actuaciones desarrolladas contra las actividades irregulares en el sector del transporte. En las instalaciones de Ca na Negreta, se custodian los vehículos inmovilizados por prestar transporte ilegal antes de ser enviados al desguace.

El dispositivo especial contra el intrusismo en el transporte ha permitido reforzar la vigilancia en el aeropuerto con una presencia inspectora que durante la temporada turística ha llegado a cubrir 14 horas diarias, los siete días de la semana.

Este operativo se ha desarrollado con la colaboración de AENA, a través de los servicios de seguridad del aeropuerto, así como de la Guardia Civil y la Policía Local de Sant Josep de sa Talaia,con el objetivo de mejorar la detección de conductas irregulares y facilitar las actuaciones contra el transporte ilegal de pasajeros.

La intensificación de los controles ha permitido también detectar nuevas modalidades de intrusismo, más allá de los taxis piratas tradicionales, como el alquiler de vehículos por parte de particulares sin las autorizaciones correspondientes o la comercialización irregular de estos servicios a través de plataformas digitales.