Los hoteleros de Playa de Palma respaldan la actuación policial frente a los manteros. «Deterioran la convivencia», afirman en un comunicado en el que el presidente de la Asociación de Hoteleros de Playa de Palma (AHPP), Pedro Marín, ha señalado que «la venta ambulante ilegal lleva años generando un problema estructural en Playa de Palma, afectando gravemente a los comerciantes que cumplen con la normativa y proyectando una imagen de descontrol totalmente incompatible con el modelo turístico que defendemos».

La entidad empresarial ha manifestado por ello su firme respaldo a la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante los recientes incidentes ocurridos en Playa de Palma, en los que agentes policiales de la Policía Local de Palma fueron atacados con lanzamiento de piedras en el marco de actuaciones contra la venta ambulante ilegal.

Desde la asociación consideran absolutamente inaceptable cualquier intento de justificar o minimizar estos hechos violentos, y rechazan de manera contundente los discursos que amparan conductas que atentan contra la seguridad pública y el Estado de derecho.

Marín ha añadido que «los hoteleros de Playa de Palma llevamos años realizando inversiones millonarias para transformar el destino, apostando por la calidad, la convivencia y un turismo responsable . Sin embargo, situaciones como las vividas recientemente suponen un grave retroceso y dañan enormemente la imagen que con tanto esfuerzo estamos tratando de consolidar».

Los hoteleros subrayan que los principales perjudicados por esta situación son los empresarios y trabajadores del comercio local, que llevan años sufriendo una competencia desleal constante ante la pasividad y la impunidad con la que operan los manteros en determinadas zonas. «No puede ser que quien cumple esté en desventaja frente a quien actúa al margen de la ley», señala Marín.

Asimismo, la asociación advierte de que la escalada de tensión vivida recientemente supone un punto de inflexión que no puede ser tolerado, especialmente cuando deriva en agresiones directas contra agentes de la autoridad. «Hemos pasado de un problema de orden público y de imagen a agresiones directas contra agentes de la autoridad, y eso es una línea roja que no se puede cruzar», comenta José Antonio Fernández de Alarcón, vicepresidente segundo de la entidad.

Por todo ello, la AHPP anuncia que se instará su personación en las acciones legales correspondientes contra los responsables de los ataques a la policía, con el objetivo de defender los intereses del sector, garantizar la seguridad en el destino y contribuir a que estos hechos no queden sin consecuencias.

En este sentido, Alarcón, ha señalado que «los hechos descritos podrían ser constitutivos de delitos graves contra la autoridad, tipificados en el Código Penal, por lo que la asociación pondrá a disposición de las fuerzas actuantes sus servicios jurídicos, así como instará su personación como acusación en los procedimientos que se incoen, ejercitando cuantas acciones penales resulten oportunas para depurar responsabilidad y evitar que este tipo de conductas queden impunes».

Finalmente, los hoteleros reiteran la necesidad de una actuación firme, coordinada y sostenida por parte de todas las administraciones para erradicar la venta ambulante ilegal y proteger tanto a los residentes como a los visitantes, así como a los empresarios que sostienen la actividad económica de la zona.