Los hoteleros apoyan las medidas de contención turística de Prohens menos la subida de la ecotasa

Los hoteleros de Mallorca apoyan las medidas de contención turística de Marga Prohens menos subida de la ecotasa. En un comunicado, la Federación Hotelera de Mallorca (FEHM) hace un llamamiento a la «responsabilidad del arco parlamentario para que las medidas, aunque no estemos de acuerdo con todas, puedan ejecutarse y pasar de las palabras a los hechos».

Los empresarios turísticos apuntan que las propuestas anunciadas por el Ejecutivo autonómico incluyen apartados en los que, en líneas generales y en base a los enunciados, coinciden con algunas de las principales demandas del sector hotelero.

Para la patronal hotelera, el control de la oferta se concibe como la fórmula adecuada para incidir sobre la demanda y destaca que una de las cuestiones relevantes es el cambio de uso hotelero en aquellos establecimientos que por sus condiciones de obsolescencia o voluntad de salir del mercado, permitan su transformación en viviendas y tener un uso social.

A su juicio, en las condiciones actuales de emergencia habitacional que viven las Islas, el hecho de no permitir más plazas en edificios plurifamiliares para dedicarse a la actividad turística no representa ningún plus.

«No hay otra opción, es una necesidad real y una reclamación de la ciudadanía», remarca la FEHM, que considera que «estamos ante una decisión que si se hubiese adoptado hace tiempo, habría evitado el crecimiento de 92.000 plazas (+135%) en los últimos ocho años bajo modalidad de alquiler vacacional».

Por ello, consideran que la verdadera valentía residiría en la no renovación de este tipo de licencias, que nacieron como temporales y que, como indica la propia norma, estaban condicionadas.

En este sentido, apunta el comunicado, «la realidad social en relación con la dificultad de acceso a la vivienda, motiva sobradamente que estas autorizaciones desaparezcan y se restituya el uso residencial de estas viviendas y no se dé una actividad económica. Estas plazas deben decaer definitivamente e imposibilitar que sigan en activo bajo ningún concepto».

Aunque no es la única medida necesaria para solucionar el problema habitacional, que requiere la combinación de muchas más fórmulas, los hoteleros remarcan que permitiría «liberar vivienda de forma inmediata y no a medio largo plazo y que, junto a la persecución intensiva de la oferta ilegal conduciría a reducir el número de visitantes».

Por lo que respecta a la oferta ilegal, no cuantificada, consideran los empresarios turísticos que todas las medidas propuestas son acertadas, pero lo importante no es únicamente que estén plasmadas en el futuro Decreto Ley, «sino contar con los recursos y los medios para perseguirla concienzudamente y erradicarla».

«Destacamos la importancia de dotar de medidas que favorezcan la mejora de la calidad de la oferta turística permitiendo continuar con la transformación y reposicionamiento del producto, en todos los sectores, para elevar la calidad global del destino y que, a su vez, la administración pública también adopte un rol activo en la modernización y adaptación de los espacios públicos, pues, en conjunto redundará en una mejora integral de las islas y beneficiarán a los residentes y a los visitantes.

Finalmente, los empresarios expresan su oposición absoluta al incremento de la ecotasa porque, a su juicio, el objetivo que persigue «no está acorde con los resultados que obtendrá, ni tampoco alineado con los motivos que llevaron a su implantación y es un error plantearlo de esta manera. Toda carga impositiva adicional impactará directamente en la capacidad de gasto en destino de los turistas, espacialmente en comercio, restauración y ocio», concluyen los hoteleros.