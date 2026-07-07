El Hospital Son Espases refuerza el Servicio de Alergología con un nuevo especialista y ya son cinco en el equipo

El Hospital Universitario Son Espases ha reforzado el Servicio de Alergología con la incorporación de la doctora Dorkas Márquez, que se sumó al equipo el 1 de junio. Su incorporación, explica la Conselleria de Salud en un comunicado, supone un importante avance para el servicio, de reciente creación, ya que permite ampliar su actividad asistencial, mejorar la accesibilidad de los pacientes a la atención especializada y representa un paso más hacia una atención más equitativa en todas las Baleares.

Actualmente, el Servicio de Alergología está integrado por cuatro alergólogas —las doctoras Sendy Chugo, Mariangélica Bermúdez, Caroline Brígido y Dorkas Márquez— y por el doctor Daniel Hervás, pediatra con formación de máster en Alergología.

La incorporación de la doctora Dorkas Márquez llega en un momento de crecimiento y consolidación del servicio. En noviembre de 2024 ya se presentó un nuevo modelo asistencial diseñado para garantizar el acceso a la atención especializada en alergología en todo el archipiélago. En aquel momento, además de atender a la población de Mallorca, la doctora Sendy Chugo asumía el seguimiento de los pacientes de Ibiza y Formentera, mientras se avanzaba en la implantación progresiva de la actividad asistencial en Menorca.

Los desplazamientos periódicos a esta isla comenzaron en 2025, inicialmente con dos módulos de consulta al mes. Desde este mes de julio, la actividad se ha ampliado hasta cuatro módulos mensuales, lo que permite incrementar la capacidad asistencial y mejorar la atención a la población menorquina.

Las cuatro alergólogas desarrollan habitualmente su actividad en el Hospital Universitario Son Espases, desde donde realizan desplazamientos programados para atender a pacientes de Menorca, Ibiza y Formentera. Este modelo organizativo facilita el acceso a la atención especializada y contribuye a reducir las desigualdades territoriales en el ámbito de la alergología.

En la actualidad, el Servicio de Alergología dispone de cuatro especialistas para atender a una población aproximada de 1,2 millones de habitantes. Se trata, detallan desde la Conselleria de Salud, de un avance muy significativo respecto a la situación previa, cuando una única alergóloga asumía la atención de toda la población de Baleares.

Este incremento de recursos contribuirá progresivamente a reducir las listas de espera y a seguir consolidando un servicio joven, en pleno proceso de desarrollo y expansión.

Con este refuerzo, Son Espases reafirma su compromiso con la mejora continua de la atención especializada y con el objetivo de ofrecer una asistencia sanitaria de calidad, cercana y equitativa a toda la ciudadanía balear con independencia de su isla de residencia.