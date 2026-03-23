Un hombre obliga a desnudarse a su hermana y la viola en Mallorca: «Será mejor para ti que te dejes»

La Audiencia Provincial de Baleares juzgará este próximo miércoles 25 de marzo a un hombre acusado de agredir sexualmente a su propia hermana en el domicilio en el que convivían en Mallorca.

Los hechos sucedieron el 12 de septiembre de 2025, cuando el procesado, aprovechando que se quedaron a solas, le pidió cinco euros a la mujer. En ese momento, el varón la agarró del brazo y la amenazó diciendo que «estaría con ella por las buenas o por las manos», según el escrito de acusación.

Fue en ese preciso instante cuando la obligó a desnudarse y la sometió a tocamientos de carácter sexual en sus partes íntimas durante al menos dos minutos. Además, mientras cometía la agresión, le tapaba la boca para evitar que pidiera auxilio. «Será mejor para ti que te dejes», le advirtió.

Por estos hechos, la Fiscalía solicita que el hombre sea condenado a un total de nueve años de prisión y al pago de una multa de 1.080 euros y una indemnización de 5.500 euros como supuesto autor de un delito de agresión sexual.

El juicio para esclarecer por completo los hechos, escuchar todas las versiones y determinar si el acusado es culpable o no tendrá lugar este próximo miércoles a partir de las 11:00 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares.