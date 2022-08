El Ayuntamiento de Palma retirará el plan de comunicación externa del proyecto Digital Farm para atraer nómadas digitales a la Playa de Palma de la convocatoria para obtener financiación del impuesto de turismo sostenible (ITS), si bien quiere mantener la iniciativa y buscará otras fuentes de ingresos para llevarla a cabo.

Así lo ha explicado la concejal de Turismo, la socialista Elena Navarro, en una rueda de prensa convocada después de las quejas de Podemos y Més por discrepancias respecto a la promoción turística del destino.

La regidora ha defendido el potencial de este proyecto para impulsar el cambio de modelo en Palma, afirmando que pretende reducir el turismo de excesos desplazándolo hacia otro tipo de turismo de más calidad. En este sentido, ha insistido que esa estrategia de reposicionamiento es «compartida», recoge Europa Press.

Según Navarro, el proyecto tenía dos ejes: el primero, de unos 600.000 euros de importe, son las acciones para transformar el destino para hacerlo más atractivo a nómadas digitales, es decir, trabajadores desplazados que teletrabajan desde el destino para empresas del exterior.

El segundo eje, de unos 550.000 euros más IVA, era el plan de comunicación externa, que incluía ferias, eventos, comunicación en redes sociales, prensa y radio, campañas publicitarias y también colaboración con influencers.

«Si hay una sensibilidad [por parte de los socios] no tenemos ningún problema en retirar la partida de promoción turística», ha dicho Navarro, que también ha declarado que «si en este tipo de financiación del impuesto turístico no cabe, no importa, no es lo prioritario».

Sin embargo, al retirar esta parte del proyecto, ya no cumpliría con las condiciones de la convocatoria de los fondos de la ecotasa porque es necesario alcanzar el millón de euros. «Eso es lo que vamos a hablar ahora», ha apuntado la regidora, añadiendo que «se barajan varias posibilidades», como integrarlo en otras partidas o buscar otra fuente de financiación.

«El proyecto se mantiene, lo que retiramos es de la fuente de financiación; no vamos a pedir este dinero a ITS», ha resumido.