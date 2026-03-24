El Govern de Prohens se cita con la oposición antes de aprobar su paquete de medidas por la guerra de Irán

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, se reunirá este miércoles con los partidos con representación parlamentaria para escuchar sus propuestas para hacer frente a los efectos económicos derivados de la guerra en Irán. Lo ha dicho este martes en el pleno del Parlament al ser preguntado en reiteradas ocasiones acerca de este tema por parte de los diputados Marc Pons (PSOE), Lluís Apesteguia (Més per Mallorca) y Iago Negueruela (PSIB).

Los diferentes encuentros tendrán lugar después de que el Ejecutivo autonómico ya haya escuchado a buena parte de los sectores económicos perjudicados por la escalada bélica y mientras trabaja ya en un paquete de medidas que complementen a las aprobadas por el Estado.

Costa ha considerado que las medidas del Gobierno para hacer frente a los efectos económicos derivados de la guerra de Irán son «insuficientes», pese a ver con buenos ojos las rebajas fiscales.

Una vez conocidas las medidas del Ejecutivo central, ahora el autonómico podrá decidir qué pasos dar para complementarlas, una cautela que el conseller ha asegurado que le pidieron desde todos los sectores económicos.

«Por eso, tras la aprobación del real decreto del pasado viernes, el Govern está diseñando entre todas las consellerias unas medidas complementarias. Allí donde no ha llegado el Gobierno, llegará el Govern», ha asegurado.

Costa, además, ha criticado que el presidente Pedro Sánchez no comunicara las medidas que pensaba adoptar a las comunidades autónomas ni tratara de llegar a un consenso con ellas.

La oposición ha centrado sus intervenciones en criticar la ausencia de la líder del Govern, Marga Prohens, mientras la economía balear se resiente por el conflicto bélico. Apesteguia, por ejemplo, ha especulado con la posibilidad de que el Govern esté esperando el regreso de Prohens para aprobar las medidas y que la presidenta «pueda hacerse la foto».

En una línea similar se ha expresado Negueruela, quien ha ironizado con el hecho de que, sumado a la ausencia del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, la ciudadanía se deba preguntar quién es hoy la máxima autoridad de la comunidad mientras padecen los efectos económicos de la guerra.

Costa ha salido al paso de estas acusaciones y ha asegurado que en ningún caso están esperando a Prohens para aprobar el paquete de ayudas. «Le digo que no», le ha espetado al socialista.