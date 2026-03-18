El Govern balear evita responder a Vox por el ahorro económico de la derogación de la Ley de Memoria

El vicepresidente primero del Govern, Antoni Costa, ha insistido una semana después de la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Baleares que la «prioridad» de la administración autonómica es «devolver la dignidad a las víctimas, garantizar una sepultura digna y acompañar a las familias».

Así se ha expresado este martes en el Parlament al ser preguntado por la diputada de Vox Patricia de las Heras por el dinero que se ha ahorrado el Ejecutivo con la eliminación de la normativa, una cuestión a la que Costa no ha dado respuesta.

Sí que ha aprovechado su intervención para insistir en cuáles son las prioridades del Govern. «Y en ese sentido trabajamos y seguiremos trabajando», ha dicho el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación.

«El Govern considera que la reparación real de las víctimas sigue siendo la ley de fosas, y no con leyes que han generado división política», ha subrayado Costa, quien ha expresado su respeto por todas las personas que sufrieron violencia durante la Guerra Civil y la dictadura franquista «sin distinción ideológica, religiosa u otras circunstancias».

En este mismo sentido, la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha asegurado que el servicio de memoria mantendrá el personal actual tras la derogación de la Ley balear de Memoria Democrática.

Lo dijo en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern del pasado viernes, en la que actuó como portavoz del Ejecutivo, tras ser preguntada por los cambios que pueda suponer la eliminación de esta norma.

Estarellas defendió que el Govern tiene una ruta «bien trazada» en materia de memoria desde el inicio de la legislatura y que «así seguirá», a pesar de la derogación de la ley, que se hizo efectiva el pasado martes.