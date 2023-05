Gianna Fratta, una mujer batuta en mano en Trui Teatre

Surgiendo desde el fondo del escenario, vimos aparecer la imagen de una mujer con ligera apariencia goyesca acercándose decidida hacia la tarima. Era la italiana Gianna Fratta, invitada por la OSIB a dirigir en el Trui Teatre el concierto de abono del pasado jueves 11 de mayo. El programa no es que fuera coser y cantar –aquí, más bien dirigir-, porque Prokofiev y Stravinski en absoluto son asunto menor. En la primera parte, el Concierto para piano y orquesta número 3 de Prokofiev interviniendo como solista una deliciosa Alba Ventura, toda ella una sobredosis de sensibilidad; ya en la segunda, el turno para los ballets de Stravinski más en concreto el segundo Petrushka, al que precedió El pájaro de fuego (1910) y le siguió La consagración de la primavera (1913). En el Trui Teatre sonó la versión original de 1911.

Teniendo Gianna Fratta la carrera de piano, era evidente la sintonía entre las dos mujeres. El protagonismo absoluto le llegaría a la italiana en la segunda parte, poniendo como testigo de su habilidad a la partitura de Stravinski, una suerte de genio que escandalizó por la audacia de sus ballets, que el aula de Musicología de Harvard invitó para que ofreciera unas clases magistrales.

He elegido hablar de Gianna Fratta en este Cuaderno porque es necesario el compromiso de visualizar a la mujer como directora de orquesta, asignatura pendiente en nuestro país. Basta con un detalle: la polaca Marzena Diakun es desde finales de 2021 la directora titular y artística de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, siendo la primera mujer que asume este cargo en España. Vaya, precisamente en la comunidad que preside Díaz Ayuso.

En el estudio Género Sinfónico, elaborado el año 2011 por la Universidad Complutense, se recogía que aproximadamente el 30% de los integrantes de un orquesta son mujeres, «un porcentaje que se reduce drásticamente en las posiciones de alta responsabilidad», es decir, en dirección y concertino. No hace mucho, en concreto el pasado 6 de marzo, un artículo de El País abría con el titular Directoras de orquesta, la igualdad que no termina de llegar.

En este artículo se reconocía que «la situación ha mejorado, pero el cambio todavía es lento». Tampoco hace tanto, el año 2019, la revista Scherzo nos ofrecía una lista actualizada de mujeres directoras de orquesta que asumían altas responsabilidades y en el Top20 solo figuraba una latina, la mexicana Alondra de la Parra, directora titular de la Orquesta de Brisbane. Por cierto, Gianna Fratta no figura en el Top20 de Scherzo. Probablemente porque se contabilizan contrataciones en esta especialidad y Fratta compagina tarima con su agenda de recitales de piano o en el Ensemble Umberto Giordano.

Pese a ello estamos hablando de una mujer de brillante recorrido, que desde los 9 años de edad tuvo claro que de mayor quería ser directora de orquesta.

En Trui Teatre, no sabría decir si gustó o si más bien sorprendió al público su presencia, porque en los 34 años de recorrido desde su refundación, solo cuatro mujeres –contando a Fratta- han dirigido la OSIB, entre ellas –mira lo que son las cosas- Alondra de la Parra, en la temporada de 2018. Si mal no recuerdo, la primera fue Inma Shara el 20 de julio de 2006 en Bellver.

Gianna Fratta, el año 2009, contando con tan solo 35 años de edad, recibió la distinción de Cavaliere della Reppublica Italiana, reconocido el mérito de ser «una prometedora y brillante joven directora de orquesta». Ella ha sido la primera mujer en dirigir la Sinfónica de Berlín o la Orquesta del Teatro de la Ópera de Roma, entre otras. De hecho, permanentemente se producen situaciones similares a lo largo y ancho del mundo.

El camino de la mujer hasta subirse a la tarima de una orquesta es largo, lo sigue siendo para que podamos hablar de una situación normalizada. Por ello es necesario seguir recordando a Antonia Louisa Brico (1902-1989), la primera mujer en dirigir la New York Philharmonic Orchestra, así como la Filarmónica de Berlín. Su vida no fue fácil; siendo favorita en las quinielas jamás llegaría a ser la directora titular de la Sinfónica de Denver, ciudad en la que residió durante décadas. Recomiendo la película The Dirigent, que Maria Peters dirigió el año 2018, un apasionante biopic sobre Antonia Louisa Brico, aquella niña holandesa huérfana que llegó a los EEUU para ser acogida por una familia.

En fin, que el jueves 11 de mayo llegó hasta nosotros, Gianna Fratta, una mujer batuta en mano.