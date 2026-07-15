Una francesa desesperada llega tarde a su vuelo en Palma y exige a gritos al piloto que la espere: «¡S’il vous plaît!»

Perdieron la semifinal del Mundial y perdieron el vuelo. Una francesa totalmente desquiciada y desesperada ha montado un auténtico caos en el aeropuerto de Son Sant Joan de Palma tras ver que el avión la dejaba en tierra por haber llegado tarde. La viajera la ha emprendido a gritos contra el piloto, guardias de seguridad y azafatas de tierra para intentar entrar fuera de tiempo en el avión que le llevaba de vuelta a casa.

El esperpento ha tenido lugar a primera hora de la mañana de este miércoles, cuando la pasajera, acompañada de su pareja, ha llegado a la puerta de embarque con las prisas típicas de quien sabe que el tiempo corre en su contra. Pero, desafortunadamente para ella, el reloj no perdona y las puertas estaban cerradas desde hacía varios minutos.

Lejos de asumir con resignación que las prisas son malas consejeras, la mujer decidió que la mejor estrategia posible en ese momento era la confrontación a gritos a través del cristal de la terminal, exigiéndole al mismísimo piloto que detuviera la aeronave, volviera atrás y no se marchara sin ella.

Doblete de derrotas en menos de 12 horas

La escena, digna de una película de tragicomedia dirigida por Billy Wilder, fue subiendo de tono a medida que pasaba el tiempo. La mujer, totalmente desquiciada y desesperada ante la posibilidad de tener que quedarse unas horas más en el país que les ha eliminado del Mundial, también rogó a los guardias de seguridad del aeropuerto y azafatas de tierra para que hicieran una excepción y la dejasen pasar.

«¡S’il vous plaît!», suplicaba la ciudadana gala una y otra vez entre gritos, tal y como se puede ver en el vídeo al que ha tenido acceso OKBALEARES.

Como era de esperar, el espectáculo no tardó en llamar la atención de otros pasajeros que observaban atónitos el comportamiento de la mujer. Sin embargo, algunos de los presentes decidieron ponerse de su parte. Según un testigo, un hombre y una mujer de origen español la instaron a que agrediera a la azafata de tierra ante su negativa a dejarla embarcar.

Finalmente, la tensión escaló a tal punto que fue necesaria la intervención de varios agentes de la Guardia Civil. Los efectivos policiales tuvieron que personarse en la puerta de embarque para calmar los ánimos de la afectada, evitar que la violencia verbal pasara a mayores y restablecer, por fin, la normalidad en el aeródromo mallorquín.