La Fira del Fang de Marratxí completa otra edición atrayendo miles de visitantes «a pesar del tiempo»

Marratxí ha acogido un año más la tradicional Fira del Fang, que en su edición número 39 ha convertido de nuevo al municipio en el escenario de la cerámica de Mallorca. El evento no se ha dejado deslucir en ningún momento por el mal tiempo de esta semana y ha contado con hasta 26 artesanos y miles de visitantes de toda la isla.

La plaza de la iglesia de Sant Marçal se ha convertido durante diez días en un espacio de reunión con el barro como elemento común. Los puestos de artesanos, 11 de ellos de Marratxí y 15 de otros pueblos de la isla, y la carpa de exposiciones situada en la Verònica han acercado su amplia oferta a los miles de personas que han acudido al municipio a empaparse de la cultura de las olleries y siurellers.

Y es que la temática de la feria este año ha sido La cerámica en el mundo rural, por lo que en la carpa se han mostrado hasta 18 piezas hechas de barro que se utilizaban antiguamente en el mundo rural y en las posesiones. También se han celebrado bailes populares, pasacalles, cuentacuentos y conciertos.

Bien es cierto que el mal tiempo ha golpeado la isla en estos últimos días, pero no parece que haya sido un problema muy grande para el evento y para los ceramistas. Pep Serra, del estand Sa Roca Llisa, ha asegurado a OK DIARIO que «la feria ha ido bien. Lo único es que hemos tenido un poquito de mal tiempo y frío, pero la gente ha comparecido, no nos podemos quejar».

El sábado fue el peor día, ya que los artesanos se vieron obligados a marcharse a casa por la lluvia. En relación al perfil del visitante, Serra explica que «mayoritariamente han venido gente de Mallorca, pero también extranjeros que viven aquí».

«Cada año vienen más turistas»

En esta línea va María Amengual, que explica que la feria este año «ha ido bien, lo único que nos ha influido es el tiempo. Las ventas han ido un poco combinadas con el clima, han bajado un poco por culpa de los días que ha hecho muy mal tiempo. La afluencia se ha notado, pero aún así han venido».

Por otro lado, Amengual, del estand Can Bernardí Nou, afirma que este año, al igual que el resto, ha venido mucha gente de Mallorca y de Marratxí, aunque ha apuntado que «cada año vienen más turistas».

Por su parte, Consuelo Gómez, de Sa Teulera Comas, manifiesta que la feria «ha ido bien, pero no todos los días debido al mal. Estamos contentos porque ha venido gente, más o menos como en otros años. El fin de semana quizás viene más gente y entre semana es más tranquilo. Han venido bastantes extranjeros, que no sé si viven aquí, pero han venido».

En cuanto a las ventas, Margalida Serra, del estand Fang Nostro, ha subrayado que «han ido bien pero el tiempo nos ha influido. Yo personalmente he visto mucha afluencia, pero sin el mal tiempo creo que hubiese ido a más». Por el perfil del visitante, Serra afirma que «ha habido un poco de todo, también turistas porque ahora son también residentes».

Evento gastronómico ‘Peccata minuta’

Asimismo, el pasado sábado se celebró el evento gastronómico ‘Pecatta minuta, variat edition’, en el que cocinaron cinco chefs reconocidos de Mallorca: Ariadna Salvador, Jordi Cantó, Tomeu Lassio, Miquel Calent y Andrés Benítez.

Al evento han asistido unas 200 personas y han podido disfrutar de un variat compuesto por ensaladilla, frito mallorquín, llengua amb tàperes, pica pica de sèpia i raola de verduras en un plato de cerámica elaborado en una de las olleries de Pòrtol.

Cabe destacar que el pasado martes 1 de marzo, en el acto de inauguración de la Fira del Fang, el presidente del Consell de Mallorca, el popular Llorenç Galmés, aseguró que este evento «es muy importante para Marratxí, pero también para Mallorca, porque representa una parte muy importante de nuestra cultura, de nuestras tradiciones y sobre todo de los productos arraigados a esta isla».

Inauguració de la XXXIX Fira del Fang. Un esdeveniment que posa en valor la nostra tradició i les nostres arrels, i que connecta el passat i el futur. Des del @ConselldeMca tramitam la marca “Artesania de Mallorca”, segell distintiu que pretén diferenciar als artesans de l’illa pic.twitter.com/ROgeIhNKKC — Llorenç Galmés (@Ll_Galmes) March 1, 2024

Por su parte, el alcalde de Marratxí, el popular Jaume Llompart, destcacó que la Fira del Fang es «un evento donde se junta la tradición, las raíces, con el presente y futuro de la cerámica. Un futuro en el que ni queremos ni debemos olvidarnos de lo que hemos sido, sino todo lo contrario, queremos hacer valer y destacar nuestro sentido de pertenencia a esta tierra con nuestro barro, nuestra cerámica como nexo común».

Sin embargo, la edición 39 de la Fira del Fang no ha estado exenta de polémica, y es que este año cada expositor ha tenido que pagar 150 euros para montar su estand, mientras que los de fuera de Marratxí han tenido que abonar un total de 300 euros. Desde la pandemia del coronavirus no se pagaba ninguna tasa.