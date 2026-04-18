El falso vidente reaparece en Palma: «Hombres y mujeres a sus pies»

Todo el centro de Palma vuelve a estar sembrado de panfletos anunciando de nuevo los servicios del falso vidente que ya fue detectado por OKBALEARES el pasado mes de enero. Su publicidad desapareció desde entonces, pero hace unos días sus flyers vuelven a estar colocados en los limpiaparabrisas de centenares de coches aparcados en la zona centro de la capital balear.

Con un anuncio a la vieja usanza, con propaganda colocada en los limpiaparabrisas de los coches estacionados en las calles de Palma, el Maestro Amine Gran Vidente ofrece un «servicio y eficacia 100% garantizados» gracias a su «don hereditario».

Entre los llamativos problemas que garantiza poder resolver en un breve espacio de tiempo, «de dos a siete días máximo», se encuentran «la recuperación de la pareja perdida, evitar divorcios o separaciones, ver a sus enemigos de rodillas, así como hombres o mujeres a sus pies».

Pero hay otros objetivos que dice conseguir en este presunto fraude: «Salud, impotencia sexual, mal de ojo, quitar brujería, dejar las drogas y el alcohol, suerte en los juegos de azar, negocios, empresas, trabajo o exámenes».

En el mismo texto del anuncio, el Maestro Amine abre la posibilidad de realizar el servicio a distancia o mediante desplazamientos. Dice tener capacidad para recibir a clientes todos los días del año.

De su cosecha de éxitos se limita a asegurar «35 años de experiencia especialista en trabajo de amor». Facilita teléfono de contacto, una vía muy útil para el momento en que las autoridades policiales decidan actuar para poner fin a esta presunta estafa, nacida para aprovecharse de personas vulnerables, víctimas de situaciones de desesperación personal por algún motivo.

Al Maestro Amine le consta al menos una detención en Almería, hace casi 20 años, por un presunto delito de estafa. Prometía curar todo tipo de problemas (sentimentales, laborales, económicos, etc.) en un tiempo inferior a una semana o garantizaba el reembolso en caso de no solucionarlo.

Una vez que las víctimas asistían a su consulta y hacían varios desembolsos económicos, se les hacía imposible volver a contactar con el supuesto profesor.

Las víctimas no conseguían solucionar su problema y tampoco se les devolvía el dinero. Presentaron denuncia ocho víctimas contra el falso vidente, que no es otro que Diaby T., de 33 años de edad y natural de Guinea Bissau.