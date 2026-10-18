Éxito rotundo en la tercera edición de La Gran Fiesta del Indie: más de 700 personas vibran en Es Gremi
La cita impulsada por la banda mallorquina La Mujer de Verde reúne en Es Gremi a los amantes del género indie
Es Gremi volvió a convertirse este viernes en el epicentro del indie en Mallorca. Más de 700 personas se dieron cita en la tercera edición de La Gran Fiesta del Indie, una cita ya imprescindible para los amantes del género que confirmó el excelente estado de forma y el crecimiento de esta propuesta.
Impulsado por la banda mallorquina La Mujer de Verde, el evento ofreció una experiencia compartida donde el público fue el verdadero protagonista, disfrutando de una noche de baile, celebración y nostalgia a través de las canciones que han marcado a distintas generaciones.
La música en vivo fue uno de los grandes pilares de la velada. La Mujer de Verde se subió al escenario con un show especial preparado para la ocasión, en el que intercalaron los grandes himnos del indie español que caracterizan su repertorio con la presentación de nuevas canciones, reforzando la potente conexión que mantienen con sus seguidores.
El otro plato fuerte corrió a cargo del colectivo DJ Indie All Stars Mallorca. Los DJs Clandestino, Butxe & Antàrtic, Jäglermaister, Sideways, Love is INDIE Air y Negre Your DJ tomaron el control de la cabina para poner ritmo a la noche. A base de clásicos del indie nacional, remixes, mashups y temas imprescindibles, recorrieron distintas épocas y estilos del género, manteniendo la pista llena y a la multitud cantando a pleno pulmón.
Con este balance —más de 700 asistentes, música en directo y una pista entregada—, La Gran Fiesta del Indie reafirma su vocación de continuidad. La combinación de conciertos, sesiones de DJ y propuestas de ocio en un mismo recinto demuestra la fuerza de un formato que va más allá de un concierto tradicional: una auténtica celebración de la cultura indie pensada para cantar, bailar y compartir.