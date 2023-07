Un total de 28 entidades de la sociedad civil balear han leído este jueves un manifiesto en el que adelantan que responderán «desde la concordia, pero con contundencia» si el pacto entre PP y Vox suponen retrocesos en derechos y libertades. La Obra Cultural Balear (OCB) y otras 27 entidades, entre ellas todas las de tono independentista, han leído el texto en las inmediaciones del Parlament coincidiendo prácticamente con la segunda votación de la investidura de la popular Marga Prohens como presidenta del Govern.

El acto lo ha organizado la independentista OCB, que ha sido regada de subvenciones por el pacto de izquierdas que presidía Francina Armengol.

La OCB no acepta el fin de la dictadura lingüística que han pactado PP y Vox y, mucho menos, acepta la pérdida de privilegios que le supondrá el cambio de gobierno después de haber estado ocho años arropada en todos los sentidos por el Ejecutivo de Francina Armengol.

La lectura del manifiesto ha ido a cargo del escritor Gabriel Janer con el lema Per la democràcia, la llibertat i la convivència.

«Queremos manifestar que la sociedad civil estará preparada y vigilante para hacer frente a las políticas instigadoras de odio, a las políticas excluyentes, a las políticas contrarias a los derechos y libertades de las personas», recoge el manifiesto.

Las entidades de la sociedad civil han expresado su deseo de no regresar «a los niveles de crispación» del Govern de José Ramón Bauzá porque «ni lo merece esta tierra ni ningún gobierno responsable tendría que permitirlo».

Los firmantes han criticado los acuerdos PP-Vox y han lamentado que los populares no hayan aplicado un «cordón sanitario, por higiene democrática para aislar a la ultraderecha» y hayan optado por «una opción perversa» para garantizarse el poder.

«La aplicación de los acuerdos programáticos firmados entre el PP y Vox amenaza con dinamitar los consensos estatutarios y hacernos retroceder 40 años, una regresión impuesta por la extrema derecha y ejecutada por el PP, sigue el manifiesto.

Las entidades, además, han calificado como «deplorable» que se deje la llave de las instituciones a un partido que no cree en el autogobierno.

Junto a la OCB, han firmado el manifiesto el GOB, STEI, CCOO, UGT, Alternativa Sindicat Docent, Unió Obrera Balear (UOB), Federació d’Associacions de Famílies d’Alumnes (FAPA), Federació d’Associacions de Veïns de Palma (FAV), Memòria de Mallorca, Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, Unió de Pagesos de Mallorca, Joves de Mallorca per la Llengua, Plataforma per la Llengua, Moviment Feminista de Mallorca, Fundació Gabriel Alomar, Fundacions Darder-Mascaró, Fundació Gadeso, Fundació Iniciatives del Mediterrani, Jubilats per Mallorca, Grup Blanquerna, Assemblea Sobiranista de Mallorca, Palma XXI, Pla de Mallorca XXI, Amics de la Terra Mallorca, Mercat Social, Ateneu dels Comuns y Col·lectiu de Dones dels Països Catalans.