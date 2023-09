Enésimo engaño del ex alcalde socialista de Palma, José Hila: ni inversión, ni proyecto para la antigua prisión de Palma después de dos legislaturas al frente del Ayuntamiento y tras anunciar en repetidas ocasiones la recuperación de este degradado espacio de propiedad municipal desde hace justo una década.

Todo ello después de anunciar en julio de 2022 la redacción del proyecto (200.000 euros) y la dirección de obras para su futura rehabilitación, con el objetivo de convertirlo en un espacio municipal de creación de artes escénicas y visuales (planta baja y primera altura), mientras el resto quedaba en manos de la Universidad de las Islas Baleares (UIB), para convertirlo en una residencia de estudiantes.

Pura propaganda, porque la realidad es que ni había proyecto, ni convenio, ni presupuesto, para hacer nada allí.

Otra propuesta que quedó en la estacada, al igual que sucedió con la reforma del velódromo de Es Tirador, el edificio de Gesa, los degradados molinos del barrio palmesano de Es Jonquet, la conexión del barrio de El Terreno con el Paseo Marítimo, la rehabilitación de las torres de El Temple o el cerrado mercado de abastos de Camp Redó, entre otros anuncios a bombo y platillo que quedaron en nada.

Como ha apuntado el concejal de Urbanismo del PP, Óscar Fidalgo, en rueda de prensa, «no existía ningún acuerdo firmado ni ningún convenio» entre el Ayuntamiento de Palma y la UIB para la construcción de una residencia de estudiantes en la antigua prisión.

Asimismo, ha destacado que él mismo se interesó por el tema, al encontrar un informe fechado del 21 de octubre de 2019 firmado por la ex regidora independentista de Més y el ex gerente de Urbanismo, Neus Truyol y Joan Riera respectivamente, en el que se reconocía «no tener concretada la financiación específica con otras administraciones» para el proyecto.

Según ha relatado, al final del documento se decía que el estudio económico elaborado por el Servicio de Valoraciones y Proyectos imputaba «la totalidad del cuerpo de la inversión a la hacienda municipal a la espera de que se concrete el financiamiento mencionado».

Asimismo, el regidor censuró que los concejales de Més per Palma «insisten y preguntan sobre un asunto del que no existía financiación, ni estaba ni se la esperaba».

Preguntado Fidalgo sobre el futuro de este degradado espacio donde la presencia de okupas es habitual, el edil ha aclarado que «tienen que ver con varias administraciones», ya que detrás de la misma «hay un vial de acceso a la Vía de Cintura que tiene que ejecutar el Consell de Mallorca».

Entonces, el proyecto «está sometido, en primer lugar, a una obra que no depende del Ayuntamiento», pero «la voluntad y el criterio» del Consistorio pasa por construir en el solar municipal viviendas públicas.

Más que nada porque como ha apuntado el regidor de una ciudad con los precios de venta y alquiler más caros de España, «lo que más necesita esta zona de la ciudad y está más alineado con el interés general, es la construcción de vivienda pública, de la manera que sea ágil, más resolutiva, y en el menor tiempo posible».

De hecho, ha afirmado que esperan «poder en esta legislatura inaugurar allí una gran dotación que tenga que ver con vivienda pública».