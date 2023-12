La economía balear creció un 2,8% en el tercer trimestre, situándose cerca de máximos históricos

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) ha hecho público este jueves el informe Evolución Económica correspondiente al tercer trimestre de 2023, que señala que la economía de Baleares creció un 2,8% de julio a septiembre, a pesar de la complejidad que sigue caracterizando el contexto internacional.

Esta tasa, que recorta 1,1 puntos porcentuales el crecimiento del trimestre anterior (3,9%), permite gracias al empuje estival dar prácticamente por cerrado el agujero que provocó la pandemia (-0,4% vs -2,3%, 2º trim.) y situar los niveles de actividad de las Islas cerca de máximos históricos. El archipiélago sigue en fase de desaceleración, que se prolongará los próximos trimestres. «Nuestra capacidad y fortaleza turística hace que, por fin, este 2023 cerremos la brecha que dejó la pandemia», señala Carmen Planas, presidenta de CAEB.

La economía de Baleares ha continuado mostrando un mayor dinamismo respecto a su entorno fruto del mayor peso de los servicios vinculados al turismo y la hostelería en la estructura productiva regional, especialmente durante los meses de verano. No en vano, la senda de crecimiento ha continuado deteriorándose tanto en el conjunto de la economía española (1,8% vs 2,0%, 2º trim.) como, especialmente, en la Unión Europea (0,0% vs 0,5%, 2º trim.).

Así, tres de cada cuatro economías europeas han desacelerado la actividad entre julio y septiembre —como Francia (0,6% vs 1,2%, 2º trim.) o Italia (0,1% vs 0,3%, 2º trim.)—, y más de un tercio han crecido en negativo —Irlanda (-5,6% vs -0,4%, 2º trim.), Suecia (-1,4% vs -0,4%, 2º trim.), Alemania (-0,4% vs 0,1%, 2º trim.) o Países Bajos (-0,4% vs -0,1%, 2º trim.), recoge la CAEB en un comunicado.

Territorialmente, todas las Islas han desacelerado de julio a septiembre, si bien Ibiza y Formentera volvieron a registrar un balance más favorable al impulsar su economía (3,0% vs 4,3%, 2º trim.) por encima de Mallorca (2,7% vs 3,9%, 2º trim.) y Menorca (2,4% vs 3,2%, 2º trim.). Con todo, Menorca se ha erigido en la primera isla balear en cerra por completo el diferencial negativo respecto de los niveles de actividad prepandemia (+0,0%), un hito que los meses de verano aún no lograron ni la economía mallorquina (-0,3%) ni la pitiusa (-1,1%).

Desde el punto de vista de la oferta, la economía balear ha moderado durante el tercer trimestre la senda de crecimiento en todos los sectores de actividad. Así, el sector servicios, que se ha consolidado como el principal motor del crecimiento registrando un avance del 3,1% (vs 4,2%, 2º trim.), después de capitalizar un verano de récord en el ámbito turístico.

Paralelamente, la industria se ha mantenido como el ámbito de actividad más débil, al rebajar su crecimiento hasta el 0,5% (vs 1,0%, 2º trim.), afectada por el endurecimiento de las condiciones de acceso a la financiación y la moderación de la demanda, especialmente en su vertiente externa. Al mismo tiempo, la construcción ha evidenciado de forma más acusada la moderación de la actividad, al recortar el crecimiento hasta el 1,2% (vs 3,3%, 1º trim.).

El ritmo de creación de empleo se ha reducido también entre julio y septiembre (4,3% vs 5,3%, 2º trim.), aunque por encima del nivel nacional (2,9% vs 2,7%, 2º trim.). De hecho, la mayor fortaleza del empleo ha llevado a las islas a cerrar el mes de julio con el mayor número de trabajadores en activo de toda su historia —cifrado en 632.152 trabajadores—, un nuevo récord que, puesto en perspectiva, supone ampliar en más de 167.000 efectivos en relación a 10 años atrás. Todo ello ha rebajado la incidencia del desempleo hasta el 4,5% de la población activa (vs 4,7%, 2º trim.), tasa que no solo rebaja la media española (11,5% vs 11,7%, 2º trim.), sino que se sitúa como la más reducida de toda la serie histórica.

Desde la óptica de la demanda, durante el tercer trimestre el consumo privado se ha mantenido como la facción más dinámica de la demanda interna (2,2% vs 2,6%, 2º trim.), gracias al sólido desempeño de la actividad turística, en un contexto en el que la capacidad de gasto familiar ha seguido bajo la presión de la inflación. Al mismo tiempo, el continuo endurecimiento de las condiciones de acceso a la financiación y la persistente incertidumbre han continuado lastrando la demanda de inversión (1,3% vs 1,8%, 2º trim.).