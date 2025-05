Se cumplen dos años de la victoria del cambio en Baleares, dos años desde que los ciudadanos dijeron basta a un despropósito que duró demasiado tiempo como son ocho años de gobierno social comunista y separatista de Francina Armengol y sus socios.

Hoy podría dedicar mi artículo a alabar las proezas alcanzadas por el gobierno de Marga Prohens, pero haría lo mismo que ya muchos han hecho. Y si me caracterizo por algo es por intentar ser diferente. Prefiero hablar de los dos años de calvario que está pasando la oposición, un PSOE desnortado que a fecha de hoy todavía no se ha dado cuenta de que ha dejado de gobernar. Un líder, Iago Negueruela, al cual solo vemos sacar espuma por la boca, un líder de la oposición que no asume que ha pasado su tiempo, tiempo que ya no volverá.

Tenemos una oposición que ha visto que en dos años esta sociedad, la balear, avanza y lo hace desde el lado correcto de la historia y no como antes, que tuvimos ocho años de retrocesos y de malestar en la ciudadanía que iba creciendo cada día que pasaba hasta que pasó lo inevitable.

La derecha ganó en todas las instituciones. Fue una bofetada de la que no se han recuperado aún, en especial los socialistas, que quien los ve en el Parlament cada martes diría que se creen que todavía están gobernando. Misteriosamente ahora tienen solución para todo, soluciones que no supieron dar en ocho años de desgobierno.

Además hemos visto hace unas semanas como el mismo PSOE está en descomposición. Iago Negueruela ha pasado a ser el secretario general de Palma rodeado de viejas glorias, donde los suyos le han dado la espalda. El 40% de los que votaban le dijeron NO, y además le prometen guerra.

Y todo esto pasa porque dos años después de la victoria incontestable de Marga Prohens aún no ha asumido que todo ha cambiado y que todo lo que la izquierda había construido desde el Consolat ya nada sirve. Me atrevo a decir que dentro de dos años veremos a muchos de estos que aún piensan que son importantes hacer los bártulos y decir adiós a la vida política, ya que son cadáveres políticos hechos zombis.

Egoístamente debo decir que me conformo con que sigan así de escorados y de apalancados. Me sirve y mucho, porque al margen de que la derecha lo está haciendo bien, ellos contribuyen a que se note más. Ahora bien, es digno de estudio este fenómeno de no asimilación de la derrota que en especial el PSOE sufre.

Sigan así señoras y señores del PSOE, han pasado dos años de gestión de un nuevo modelo de gobierno, y visto lo visto quedan muchos años más. La oposición se lo está poniendo todo demasiado fácil a Prohens y compañía. Con hacer poco, consiguen mucho.