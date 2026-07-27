Detenido un joven de 19 años por dar puñetazos y patadas a varios policías durante la protesta contra el turismo en Palma

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 19 años como presunto autor de un delito de atentado contra agentes de la autoridad y desobediencia tras, supuestamente, agredir con puñetazos y patadas a varios policías durante los altercados registrados este domingo en la manifestación contra el turismo de masas celebrada en Palma.

Según han informado fuentes oficiales, los hechos se produjeron durante los disturbios que estallaron en distintos puntos del centro de la ciudad, donde un grupo de manifestantes protagonizó enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Durante los incidentes, los agentes fueron objeto de un lanzamiento continuado de objetos, entre ellos vallas metálicas, piedras, latas de cerveza, latas de refrescos y botellas de agua, poniendo en riesgo tanto a los efectivos policiales como al resto de asistentes.

Los primeros incidentes se produjeron en la zona de Ses Voltes, donde la Policía Nacional impidió el acceso de más personas al recinto al comprobar que el aforo previsto -1.500 personas- había sido ampliamente superado. Según las fuentes consultadas, el límite de asistentes había sido acordado previamente con la organización de la protesta por motivos de seguridad. La decisión de cerrar los accesos provocó los primeros enfrentamientos verbales y, posteriormente, físicos con algunos manifestantes.

La situación se agravó posteriormente en la calle Antoni Maura, donde varias unidades policiales quedaron rodeadas por una numerosa multitud. En ese punto se registraron algunos de los momentos de mayor tensión de la jornada, con insultos, empujones y un intenso lanzamiento de objetos contra los agentes, que trataban de mantener el cordón policial y garantizar la seguridad en la zona.

Fue durante estos enfrentamientos cuando, según la versión policial, el joven detenido agredió presuntamente a varios agentes mediante puñetazos y patadas, por lo que fue reducido y arrestado en el lugar. Fuentes de la Policía Nacional subrayan que la intervención respondió exclusivamente a criterios de seguridad y orden público, actuando de forma proporcional para contener la violencia, frenar las agresiones y evitar que los disturbios se extendieran a otras zonas del centro de Palma.

La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones a medida que avancen las diligencias policiales y el análisis de las imágenes grabadas durante los altercados.

Tras varias horas de tensión, el dispositivo de la Policía Nacional logró restablecer el orden en una jornada marcada por los disturbios registrados durante la manifestación y por las agresiones sufridas por varios agentes. La indignación en el Cuerpo es máxima contra Alfonso Rodríguez, delegado del Gobierno, que, lejos de defender la institución a la que representa, se alineó con los ultras radicales violentos.