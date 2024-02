Detenido un futbolista de primera regional de Mallorca por propinar un brutal cabezazo en la cara a un rival

Un partido de fútbol regional amateur que enfrentaba al Son Sardina y al Consell el pasado 10 de febrero se ha saldado con un detenido. La Policía Nacional ha arrestado a un jugador del conjunto palmesano al propinar un cabezazo en la cara a otro futbolista del equipo rival, que acabó con los huesos de la nariz fracturados y siete puntos de sutura en la cara. Al autor del violento episodio se le acusa de un delito de lesiones graves.

Se trata de Riutord, un hombre de nacionalidad española y de 37 años de edad y que fue expulsado con tarjeta roja en el minuto 95 por el árbitro Zamora Cenarro tras la agresión a Villalonga, futbolista del Consell. Ahora, según ha informado la Federación de Fútbol de les Illes Baleares (FFIB), será el juez del Comité de Competición el que decidirá qué sanción se le aplicará al futbolista de la AD Son Sardina.

