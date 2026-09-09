Desmantelan un asentamiento irregular en Port des Torrent de Ibiza tras una alerta vecinal

La presencia de un asentamiento irregular en una zona boscosa de Port des Torrent, en Ibiza, ha obligado a intervenir a la Policía Local de Sant Josep, que ha informado del desmantelamiento de la instalación tras recibir información gracias a la colaboración ciudadana.

La actuación ha puesto sobre la mesa una situación que generaba preocupación por cuestiones relacionadas con la seguridad, la convivencia y la protección del entorno natural. Durante la intervención, los agentes detectaron, según ha informado la Policía Local de Sant Josep a través de sus redes oficiales, elementos utilizados para hacer fuego en plena zona forestal, con el consiguiente riesgo que esta circunstancia podía representar.

La localización del asentamiento en una zona boscosa de Port des Torrent, en Ibiza, hacía especialmente preocupante la presencia de estos elementos. El fuego en un entorno forestal puede convertirse en un grave peligro y provocar consecuencias para el medio natural y para las personas que se encuentren en las inmediaciones.

Pero el riesgo relacionado con el fuego no fue el único problema detectado. La intervención permitió comprobar también la existencia de una importante acumulación de residuos, una situación que, según la información difundida por la Policía Local de Sant Josep, generaba condiciones insalubres y afectaba al uso y disfrute de este espacio por parte de los vecinos.

La cantidad de basura acumulada fue tal que, una vez finalizada la actuación policial, los servicios municipales de limpieza tuvieron que retirar un camión entero de residuos. La imagen de un vehículo cargado con la basura retirada refleja la dimensión de la actuación desarrollada en este espacio natural, donde finalmente se procedió al desmantelamiento del asentamiento irregular y a la limpieza de la zona.

La actuación comenzó gracias a la información aportada por ciudadanos. La colaboración vecinal permitió localizar la instalación y poner en marcha la intervención necesaria para recuperar el espacio.

Desde la Policía Local han querido destacar precisamente la importancia de la participación ciudadana en este tipo de situaciones. La comunicación de posibles problemas relacionados con la seguridad, la convivencia o el deterioro de espacios públicos y naturales puede resultar fundamental para que los servicios competentes puedan actuar.

El caso de Port des Torrent vuelve a poner el foco sobre una cuestión especialmente sensible: la necesidad de proteger los espacios naturales de Ibiza y garantizar que puedan ser utilizados y disfrutados en condiciones adecuadas por el conjunto de la ciudadanía.

Según el mensaje difundido por la Policía Local de Sant Josep, pueden comprenderse las diferentes situaciones personales que pueden existir detrás de determinadas circunstancias, pero el respeto a las normas de convivencia resulta esencial para proteger los derechos, la seguridad y el bienestar de todos.

En este caso, la presencia de elementos utilizados para hacer fuego y la acumulación de basura en una zona boscosa acabaron provocando una actuación que movilizó tanto a los cuerpos responsables de la intervención como a los servicios municipales de limpieza.

El resultado fue el desmantelamiento del asentamiento irregular y la retirada de un camión completo de residuos, permitiendo recuperar un espacio que se encontraba afectado por la basura y por las condiciones detectadas durante la actuación. Un episodio que deja un mensaje claro: la protección de los espacios naturales de Ibiza, la seguridad frente al riesgo de incendios y el respeto por las normas de convivencia continúan siendo elementos fundamentales para garantizar el cuidado y disfrute de lugares como Port des Torrent.