Descubren una gigantesca plantación de marihuana con más de 400 ejemplares ocultos en una casa de Palma

La Policía Nacional ha desmantelado una plantación de marihuana con más de 400 ejemplares que se encontraba oculta en una vivienda de las afueras de Palma y ha detenido a los dos responsables, un hombre y una mujer, por un delito de tráfico de drogas.

Los hechos ocurrieron concretamente el pasado miércoles cuando los agentes del Grupo II de Estupefacientes de la Policía Nacional llevaron a cabe la última fase de una investigación que se inició hace varias semanas cuando descubrieron que se estaba elaborando, cultivando y preparando marihuana en un inmueble de la capital balear para su posterior venta y distribución a terceros.

De esta manera, los policías comprobaron que los presuntos autores, efectivamente, tenían dos plantaciones de marihuana y diferentes enseres para el cultivo. Por este motivo, los agentes, tras solicitar y obtener autorización judicial, accedieron a la casa en cuestión el pasado miércoles 15 de abril.

Durante el registro se encontraron más de 400 plantas de marihuana en diferentes estados de crecimiento. Tenían una instalación dividida en tres estancias y especializada para el cultivo de las plantaciones. Además, la instalación eléctrica que se utilizaba era ilegal y contaba con cámaras que vigilaban el domicilio. También se intervinieron más de 1.000 euros.

Por si fuera poco, los policías del Grupo II de Estupefacientes hallaron compresores de aire y otros aparatos para que el cultivo de la plantación fuera fructífero. El hombre, por su parte, alegó a los agentes que toda la plantación era para autoconsumo y no para su posterior venta.

Finalmente, el varón y la mujer fueron detenidos como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y otro de defraudación de fluido eléctrico. Además de los agentes del Grupo II de Estupefacientes de la UDYCO, también participaron policías de la Unidad de Prevención y Reacción y de Guías Caninos.