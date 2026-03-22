El culturista e influencer Luis Vidal, en estado crítico tras sufrir un infarto en su domicilio de Palma

El reconocido culturista e influencer Luis Vidal, una de las figuras más destacadas del panorama fitness en las Islas Baleares, permanece ingresado en estado crítico en el Hospital Universitario Son Espases tras sufrir un grave episodio de salud en su vivienda durante la tarde del pasado sábado.

Según fuentes cercanas al entorno del deportista, los hechos ocurrieron en torno a las 19:00 horas, cuando Vidal comenzó a experimentar un intenso dolor en el pecho mientras se encontraba en casa junto a su pareja. En un primer momento, el culturista comunicó su malestar, que fue intensificándose rápidamente. Minutos después, empezó a presentar dificultades respiratorias, acompañadas de tos persistente, hasta que finalmente se quedó sin aire y se desplomó.

La rápida reacción de su pareja permitió alertar a los servicios de emergencia, que se desplazaron hasta el domicilio con varias ambulancias medicalizadas. A su llegada, los sanitarios encontraron a Vidal en parada cardiorrespiratoria, por lo que iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Según las mismas fuentes, los equipos médicos trabajaron durante más de una hora en el lugar para lograr estabilizar al paciente, en una intervención de extrema complejidad.

Una vez recuperadas parcialmente las constantes vitales, el deportista fue trasladado de urgencia a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Son Espases, donde permanece ingresado bajo estricta vigilancia médica. A primera hora de este domingo, su estado continúa siendo crítico y el pronóstico es reservado. Hasta el lugar de los hechos también se desplazaron varias patrullas de la Policía Local de Palma y de la Policía Nacional.

La noticia ha generado una gran conmoción en el ámbito deportivo balear, donde Luis Vidal es ampliamente conocido tanto por su trayectoria competitiva como por su labor como entrenador personal. A lo largo de su carrera, ha logrado importantes títulos internacionales, entre ellos campeonatos europeos, mundiales y el prestigioso reconocimiento de Mister Universo, consolidándose como uno de los referentes del culturismo español.

En la actualidad, Vidal compaginaba su actividad profesional en el entrenamiento deportivo —que desarrollaba en centros especializados con una amplia cartera de clientes— con su faceta como creador de contenido en redes sociales. Su popularidad creció notablemente gracias a su participación en el canal Eclépticos, donde abordaba temas relacionados con el fitness, el estilo de vida saludable, la motivación personal y donde también abordaba temas de actualidad, política, sociales etc…acumulando miles de seguidores.

Precisamente, varios de sus alumnos y amigos, consultados por OKBALEARES, han confirmado que el mismo día del suceso, durante la mañana, Vidal había estado impartiendo entrenamientos con total normalidad. «Se encontraba bien, con energía y como siempre», han señalado algunos de ellos, lo que hace aún más inesperado el grave episodio sufrido horas después.

Por el momento, no han trascendido detalles oficiales sobre las causas del colapso, aunque no se descarta que pueda estar relacionado con un problema cardiovascular agudo. Las autoridades sanitarias y el entorno del deportista han pedido respeto y prudencia mientras se espera la evolución de su estado en las próximas horas, que serán determinantes.

Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo, con seguidores, compañeros del mundo del fitness y figuras públicas mostrando su preocupación y enviando ánimos a la familia en este difícil momento. El caso ha vuelto a poner el foco en la importancia de la prevención y el control médico en deportistas de alto rendimiento, incluso en aquellos que, como Vidal, mantienen una apariencia física óptima y una vida dedicada al cuidado del cuerpo. Mientras tanto, el mundo del culturismo permanece pendiente de cualquier novedad sobre su evolución.