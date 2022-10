Los copropietarios del Sitjar quieren un pase a perpetuidad en Son Moix para darle el sí al Ayuntamiento

Un pase a perpetuidad. Ésta es la propuesta que le ha puesto sobre la mesa a Alfonso Díaz el presidente de la Asociación de Copropietarios del estadio Lluís Sitjar, Joan Aguiló, para que se desbloquee el proceso de venta del solar del antiguo estadio al Ayuntamiento de Palma. El club no se mueve de momento de su oferta inicial de dos abonos por título durante los próximos 15 años, y mientras se acerca la fecha del 4 de noviembre, tope que puso el propio consistorio para que se ejecutará la compra del recinto por 9.725.729,27 euros, la mitad de lo que ofrecía Aina Calvo en 2010.

A menos de tres semanas del deadline las posturas siguen muy encontradas. Tal y como adelantó ayer OKBALEARES el Mallorca ha optado por reunirse con pequeños grupos de propietarios para tratar de convencerles de que vendan sus acciones a Cort, lo que le reportará al club unos ingresos de 2,5 millones de euros por la cesión de las suyas propias, algo menos de 200, por cada una de las cuales recibiría 14.000 euros, IVA incluido. El director de negocio Alfonso Díaz organizó encuentros el martes y el jueves de la pasada semana y hoy está previsto uno nuevo. De momento la respuesta que está recibiendo no es la esperada.

Díaz se vio también con Joan Aguiló en Son Moix y el presidente de los Copropietarios se lo dejó muy claro: la mayoría de los accionistas darían el sí si se les concediera un pase a perpetuidad para ver los partidos del equipo. «Que es exactamente lo mismo que tienen ahora», según recalcó el propio Aguiló a OKBALEARES. El próximo jueves 27 los copropietarios se reunirán en el salón de actos del colegio Sant Francesc para celebrar una Asamblea que tiene como objeto definir posturas. En la última la opinión mayoritaria fue que no se vendía.

El Ayuntamiento, que ha bombardeado a cartas a los copropietarios en los últimos días, insiste en que si el próximo cuatro de noviembre no tiene el 50% de las acciones retirará su oferta y destinará el dinero previsto en los presupuestos a otras iniciativas, pero eso no es algo que preocupe a los herederos de los aficionados que en 1945 adquirieron una acción -o varias- para colaborar en la construcción del Lluís Sitjar. La mayoría de ellos no necesitan el dinero y siguen considerando que la oferta no es justa, sobre todo teniendo en cuenta la tasación de Aina Calvo en 2010, que era del doble. «Debe ser el único solar de Baleares que en 12 años no sólo no ha subido de precio, sino que ha perdido la mitad de su valor», dijo irónicamente Joan Aguiló.