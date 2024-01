El encarecimiento de la cesta de la compra sigue siendo una de las principales preocupaciones de muchos consumidores. Ahora, los usuarios deben hacer frente a la famosa cuesta de enero, periodo en el que se sufren las consecuencia de los gastos extraordinarios hechos durante las fiestas de Navidad, aunque todos coinciden en que «la cuesta ha sido todo el año» debido a los efectos de la inflación en Baleares.

Algunos clientes del Mercat de l’Olivar de Palma han explicado a OK DIARIO que la subida de precios en muchos productos básicos se ha dado durante todo el año, no sólo en Navidad. Esta usuaria denuncia que «no solamente la cuesta de enero está siendo difícil, sino todo el año. Mi queja es contra la subida generalizada de precios».

Y es que los alimentos y las bebidas no alcohólicas han soportado un incremento de precios del 8% en Baleares en el año 2023 y en diciembre los precios subieron un 3,3% en las islas. De hecho, la organización en defensa de los derechos de los consumidores y usuarios de Baleares (Consubal) explica que hasta ocho de cada diez consumidores han buscado alternativas que abaraten la factura de la compra.

En relación a esto, esta misma usuaria niega que haya renunciado a ningún alimento en específico. «Afortunadamente, no he dejado de comprar algo. En mi caso siempre como igual, pero es verdad que soy una persona que no como chuletón o gambas todos los días». Sin embargo, apunta que «mucha gente si que lo habrá hecho».

Asimismo, explica que «yo ahora vivo sola y puedo comprar más o menos, pero una familia con hijos y no se lo puede permitir. Veo que los precios han venido para instalarse». Además, pone el foco concretamente en el precio del aceite. «Lo tienen muy caro».

«Incluso los productos de temporada están muy caros»

En esta misma línea va otra usuaria de este céntrico mercado palmesano, que asegura que «los alimentos ahora son carísimos, no solo en Navidad, sino todo el año. Incluso los productos de temporada estás muy caros. Es muy difícil así, la cuesta de enero es todo el año».

Además, afirma que ella sí que ha tenido que renunciar a algunos productos que antes sí compraba. «A caprichitos sí he tenido que renunciar. Antes siempre compraba algo que ahora sobra. Caían unas flores, una planta, una fruta más cara, un mango, cosas así. Ahora simplemente no se puede», lamenta.

Esta nueva coyuntura económica en la que se ha perdido poder adquisitivo ha provocado el aumento del consumo de marcas blancas o productos menos saludables. Los huevos, la carne de cerdo o las pastas son las nuevas principales opciones de los consumidores. Desde Consubal apuntan a que «antes este cambio sólo lo hacían las personas más vulnerables o en momentos de recesión y ahora es más generalizado».

«Ahora miro más los precios»

Este usuario explica que ante la subida de precios «no nos queda otra que seguir hacia delante. Todo ha subido mucho de precio y ahora miro más los precios por como está la vida ahora mismo».

La sensación de los usuarios de que los efectos de la inflación se ha notado durante todo el año 2023 es generalizada. Otra usuaria del Mercat de l’Olivar explica que «es normal que se esté notando la cuesta de enero. En fiestas se gasta en exceso y luego se paga las consecuencias, pero esto es cada año».

Aunque destaca que «el resto del año también he notado la subida de precios y la inflación. Todo lo que son servicios ha subido muchísimo de precio. Al principio del año todo sube pero uno más que otros. Algunos se pasan». Por otro lado, afirma que no ha tenido que renunciar a ningún producto de comida: «Gracias a Dios, no. Sigo metódicamente mis costumbres».

Cabe destacar que el encarecimiento de la cesta de la compra provoca una disminución de la calidad de la dieta. OCU advierte que la inflación del aceite va a traer consigo una reducción de consumo de aceite de oliva que se verá sustituido por otros aceites. Por otro lado, Consubal explica que la subida de precios tendrá una repercusión importante en la salud de los consumidores.