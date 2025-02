Consulta los horóscopos del 7 al 13 de febrero

OKBALEARES ofrece a sus lectores la predicción del horóscopo de todos los signos del zodiaco del 7 al 13 de febrero.

Aries

Esta semana necesitas firmeza, Aries. Es momento de tomar el control, establecer límites y organizarte mejor. Puede que las cosas dependan más de ti de lo que te gustaría, pero tienes la capacidad de manejarlo todo con autoridad. Sólo ten cuidado de no volverte demasiado rígido. Debes encontrar la forma de actuar equilibrando el corazón y la razón.

Tauro

Esta semana te acompaña una energía que te va a pedir paciencia y autocontrol, Tauro. Puedes enfrentarte a una situación que requiera, por tu parte, que te mantengas firme sin perder la calma. La clave no está en la acción/reacción, sino en el dominio de ti mismo. Usa tu templanza para salir adelante sin desgastarte demasiado. Acuérdate de parar y respirar.

Géminis

La confianza en ti mismo, en tu valor, está en su punto más alto, Géminis. Esta semana tendrás carisma de sobra y la capacidad de influir en quienes te rodean. Usa esa energía para liderar, tomar decisiones y demostrar lo que vales. En el trabajo y en el amor, tu actitud marcará la diferencia y te sentirás lleno de magnetismo hacía el mundo.

Cáncer

Prepárate porque llegan sorpresas a tu vida. Esta semana puede traer cambios inesperados que sacudan tu rutina, pero no te asustes si las cosas no salen como las planeaste; a veces, lo que parece un giro brusco termina llevándote a un sitio mucho mejor. Confía en el destino, fluye con los acontecimientos y no olvides que esta semana la suerte camina de tu lado.

Leo

Llegan días de aprendizaje y crecimiento, Leo. Podría llegar a ti una oportunidad que te exija aprender algo nuevo o desarrollar más tus habilidades. Ábrete a todo lo nuevo y no te apresures, todo a su debido tiempo. Lo que hagas ahora sentará las bases para que logres un gran éxito en el futuro. Recuerda que la vida te cuida.

Virgo

Va a ser una semana de decisiones importantes, Virgo. Es posible que debas afrontar una situación en la que la objetividad y el equilibrio sean clave. Lo que resuelvas ahora tendrá un impacto a largo plazo en tu vida. Así que tómate un tiempo para parar, analiza los hechos con calma y actúa de manera justa.

Libra

Mi querido Libra, esta semana vienen revelaciones. Llega una energía que te podría ayudar a ver con claridad algo que antes te confundía o podrías recibir noticias que cambien tu perspectiva. Puede que tengas que tomar una decisión importante basada en lo que descubras. Es un buen momento para reflexionar y seguir tu intuición, porque ella siempre te mostrará el camino correcto.

Escorpio

Llega una semana de cierres. Puedes experimentar una traición o que alguna situación llegue a su punto más crítico. También puedes sentirlo como una derrota o un golpe inesperado, pero es el inicio del renacimiento. Son días para dejar atrás lo que ya no tiene solución y abrirse a nuevas posibilidades. Recuerda que después de la tormenta siempre llega la calma.

Sagitario

Mi querido Sagitario, llegan días donde te sentirás reflexivo. Esta semana tendrás que evaluar hacia dónde quieres dirigir tu energía, cuál es el camino por el que quieres transitar. No es momento de actuar impulsivamente, sino de pensar con estrategia y organización. Tómate tu tiempo para analizar las opciones antes de decidir y una vez hayas tomado la decisión, ponte en acción.

Capricornio

Mi querido Capri, empiezas la semana con una energía renovada. Es el momento perfecto para empezar algo nuevo o darle toda tu buena energía a una idea que llevas tiempo considerando. Si sientes una chispa de inspiración, no la ignores. La clave será moverte con decisión y no esperar a que las oportunidades caigan del cielo.

Acuario

Tu energía está algo baja, Acuario. Esta semana podrías sentirte desmotivado o poco interesado en lo que sucede a tu alrededor. Te sentirás algo ermitaño. No dejes que la apatía te gane. A veces, las oportunidades están más cerca de lo que crees, pero necesitas abrir los ojos para verlas e ir a por ellas.

Piscis

La energía de esta semana te posiciona en un lugar de reconocimiento, Piscis. Puede que finalmente obtengas el crédito que mereces por algo que has hecho bien o que notes que la gente a tu alrededor te empieza a valorar más. Disfruta de este éxito, pero recuerda que aún hay mucho camino por recorrer y no dejes de estar en la acción.

