Consulta los horóscopos del 31 de enero al 6 de febrero

OKBALEARES ofrece a sus lectores la predicción del horóscopo de todos los signos del zodiaco del 31 de enero al 6 de febrero.

Aries

Esta semana el amor, las alianzas y las conexiones están revoloteando en el aire. Si estás en pareja, es un buen momento para fortalecer el vínculo y si estás soltero, algo interesante podría aparecer para tu corazón. Pero más allá del romance, esta energía habla de equilibrio y viene con un mensaje claro: no des más de lo que recibes, ni aceptes menos de lo que mereces. La vida es equilibrio.

Tauro

Semana de introspección, Tauro. Puede que sientas la necesidad de retirarte un poco del ruido exterior para escuchar lo que realmente importa, descubrir qué dice tu silencio. No es tiempo de actuar impulsivamente, sino para reflexionar y encontrar tu propia luz. La respuesta que buscas está dentro de ti, pero sólo la escucharás si te das el espacio necesario.

Géminis

Mi querido Géminis, esta semana la mente puede jugarte malas pasadas. Es una energía que puede traerte preocupaciones, ansiedad o pensamientos recurrentes. Estos días puede que pienses más de la cuenta. La mayoría de los miedos que aparecen son más grandes en tu cabeza que en la realidad. No te dejes atrapar por ellos, busca una salida y pide ayuda si lo necesitas.

Cáncer

Llega a tu vida un periodo de transición. Puede que sientas que dejas algo atrás, que hay una despedida dando vueltas por el aire o que simplemente necesitas moverte a otro lugar (mental, emocional o físicamente). La clave está en confiar en el proceso: aunque ahora no lo veas claro, el destino al que te diriges es mejor que el punto de partida. Confía en que la vida te cuida.

Leo

Mi querido Leo, ojo con las jugadas estratégicas, tanto tuyas como de los demás. Esta semana trae una energía de trampas, verdades a medias o situaciones en las que no todo es lo que parece. Si sientes que algo no cuadra, si sientes que alguien no te da buena energía, confía en tu instinto y observa bien antes de hacer cualquier movimiento. No dudes de tu intuición.

Virgo

Vas a mil por hora, Virgo, pero ¿hacia dónde? Esta semana puede estar llena de impulsos, decisiones rápidas y cierta impaciencia. La acción/reacción tentará tu día a día. No está mal moverse con determinación, pero cuidado con pasar por encima de los detalles o de las personas. Piensa antes de actuar para que la velocidad no se convierta en torpeza.

Libra

Esta semana puede traer cierta decepción o sensación de pérdida. Pero no te quedes mirando lo que se fue, lo que ya no está. Hay algo aún en pie, algo valioso que merece tu atención. No es momento de lamentos, sino de enfocarte en lo que aún puedes construir, lo que puedes lograr en tu vida.

Escorpio

Mi querido Escorpio, esta semana te trae recuerdos, nostalgia y quizás algún reencuentro inesperado. Es importante que no te quedes atrapado en el pasado, pero tampoco ignores lo que viene a tu mente. Hay algo en tu historia que necesita ser visto o comprendido. Usa esta energía para conectar con aquello que debes sanar y así poder avanzar.

Sagitario

Esta semana estará llena de estabilidad y recompensas. Lo que has sembrado empieza a dar frutos, ya sea en lo económico, en lo familiar o en tu propia sensación de seguridad. Disfruta de lo que tienes y de todo lo que está por llegar para ti, porque te lo has ganado, pero recuerda no dormirte en los laureles. Ábrete a la idea de recibir dinero inesperado. Agradece y disfrútalo cuando llegue.

Capricornio

¡Victoria, Capri! Por fin llegó el día en el que el mundo te reconoce, te aplaude y, aunque te cueste admitirlo, a ti te encanta. Esta semana serán días para recibir elogios y disfrutar el éxito, pero recuerda que no todos lo celebran contigo. No bajes la guardia, ni te dejes llevar por el ego. La humildad y ser fiel a tus valores harán que este triunfo sea duradero.

Acuario

Mi querido Acuario, esta semana te toca cuidar de lo que realmente te importa. Ya sea tu hogar, tu cuerpo o tu dinero, necesitas nutrir lo que quieres que crezca. No te disperses en lo que no suma, en las situaciones o personas que te restan. La energía que te acompaña te recuerda que todo aquello en lo que proyectes tu energía, todo aquello que alimentes, florecerá.

Piscis

Piscis, ahora mismo tienes todas las herramientas para hacer lo que quieras. Es una semana para que manifiestes a dónde quieres llegar y todo lo que quieres lograr. Te acompaña el poder de la manifestación. Pero, ojo, porque esta energía no funciona si no confías en tus habilidades. Cree en ti, en todo tu talento, porque si no te reconoces puedes quedarte atrapado en la duda.

